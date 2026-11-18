1 of 10 आज का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



Today Numerology Prediction 19 November 2026: आज का दिन सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग परिणाम और नए संकेत लेकर आया है। जहां मूलांक 1 वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं मूलांक 2 के जातकों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा, मूलांक 5 वालों के लिए दिन सामान्य रहने के संकेत हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन सभी 1 से 9 तक के मूलांकों के लिए कैसा रहने वाला है और उनके लिए कौन-सा शुभ अंक व शुभ रंग रहेगा।

Trending Videos

2 of 10 numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 1

आज का दिन थोड़ा परेशानियां बढ़ा सकता है। व्यापार में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। घर-परिवार में कोई विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी का ध्यान रखना होगा।

शुभ अंक:46

शुभ रंग: लाल

3 of 10 numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 2

आज दिन खास रहने वाला है। किसी उपलब्धि से आपको खुशी मिल सकती है। निवेश से लाभ मिलने के योग हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके अलावा कोई दोस्त आपके लिए उपहार लेकर आ सकता है।

शुभ अंक: 63

शुभ रंग: हरा

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 numerology - फोटो : adobe stock

मूलांक 3

आज का दिन सामान्य रहेगा। विरोधियों पर आपका प्रभाव बना रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। निवेश से जुड़े मामलों में दिन सामान्य रह सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: ग्रे

विज्ञापन

5 of 10 numerology - फोटो : adobe stock