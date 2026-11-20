Dainik Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना विशेष महत्व माना जाता है। जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के मूलांक से उसके दिन के बारे में कई संकेत मिल सकते हैं। आज कुछ मूलांक वालों को लाभ मिलने और लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। वहीं, कुछ जातकों को चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 21 नवंबर का दिन सभी 1 से 9 तक के मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है।
कैसा रहेगा आपके लिए दिन? जानें किन मूलांक वालों को होगा लाभ और किसे मिल सकती है निराशा
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 20 Nov 2026 05:43 PM IST
सार
जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।
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