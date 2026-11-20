1 of 10 Aaj Ka ank Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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Dainik Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना विशेष महत्व माना जाता है। जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के मूलांक से उसके दिन के बारे में कई संकेत मिल सकते हैं। आज कुछ मूलांक वालों को लाभ मिलने और लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। वहीं, कुछ जातकों को चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं, 21 नवंबर का दिन सभी 1 से 9 तक के मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। दिन की शुरूआत में ही लाभ होने की अधिक संभावनाएं हैं। आपको मेहनत का उचित फल मिल सकता है और कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं।

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- वायलेट

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मूलांक 2

आज का दिन आपके लिए कुछ नई चुनौतियां लेकर आ सकता है। सेहत को लेकर ध्यान रखना होगा। हालांकि, परिवार का सहयोग आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। इस दौरान आपका कोई अटका हुआ काम मनचाहे तरीके से पूरा हो सकता है।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- हरा

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मूलांक 3

आज कारोबार से जुड़े किसी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई अटका काम भी आज पूरा होगा। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

शुभ अंक- 35

शुभ रंग- पीला

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