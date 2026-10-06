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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 7 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

07 अक्तूबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 4, 5 और 8 वालों के सामने आएंगी चुनौतियां, सोच-समझकर लें फैसला

Tue, 06 Oct 2026 03:56 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 06 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

7 अक्तूबर 2026 को अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक वालों के लिए दिन खास अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को फैसले लेते समय सावधानी रखनी होगी। जानिए जन्मतिथि से बने मूलांक के आधार पर आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सा अंक शुभ रहेगा और किन मामलों में मिल सकता है लाभ।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 7 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
7 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Daily Numerology Prediction: 7 अक्तूबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष की दृष्टि से कई मूलांक वालों के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक के आधार पर आज आपके काम, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और निजी जीवन से जुड़े मामलों में अलग-अलग तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को लंबे समय से अटके काम में गति मिलने के संकेत हैं, तो कुछ मूलांक वालों को किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचना होगा। नौकरी, कारोबार और धन से जुड़े मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है, वहीं रिश्तों में बातचीत और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी में हैं, तो आज के संकेत आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए जानते हैं 1 से 9 तक सभी मूलांकों के लिए 7 अक्तूबर का दिन कैसा रहेगा और आपका शुभ अंक क्या कहता है।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 7 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
7 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 1
कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। आत्मविश्वास और विवेक के साथ किए गए कामों में सफलता मिलने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को समझदारी से पूरा करके अपनी कार्यक्षमता साबित कर सकते हैं। मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने से उत्साह बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पिता की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। उनकी सेहत और जरूरतों पर विशेष ध्यान देना उचित रहेगा।
शुभ अंक - 10
शुभ रंग - केसरिया

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 7 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
7 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 2
मानसिक तनाव और अनावश्यक चिंताओं से राहत मिलने के संकेत हैं। मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। मनोरंजन और प्रेम से जुड़े मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा। लंबे समय से जिस चीज की इच्छा थी, उसे हासिल करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकता है। हालांकि मनचाहा परिणाम पाने के लिए धैर्य के साथ लगातार प्रयास करना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक - 11
शुभ रंग - हल्का हरा

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 7 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
7 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 3
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। बड़े बेटे का सहयोग किसी व्यावसायिक योजना को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित होगा। निवेश को लेकर रुचि बढ़ सकती है और शेयर बाजार में पैसा लगाने का विचार भी बन सकता है। हालांकि निवेश से पहले जोखिम और लाभ का अच्छी तरह आकलन करना जरूरी रहेगा। शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से उत्साहजनक रहेगा। उनकी मेहनत और क्षमता को पहचान मिल सकती है।
शुभ अंक - 2
शुभ रंग - हरा

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 7 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
7 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : adobe stock

अंक 4
पुरानी समस्याएं दोबारा परेशानी का कारण बन सकती हैं। उन्हें सुलझाने में अपेक्षा से अधिक मेहनत और समय लग सकता है। कंप्यूटर, मशीनरी और तकनीकी काम से जुड़े लोगों को अपने काम में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। काम का दबाव भी कुछ अधिक महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आंखों या पेट से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है। अपनी दिनचर्या, आराम और खानपान को लेकर लापरवाही न करना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक - 7
शुभ रंग - कत्थई

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