अंक ज्योतिष 6 अक्तूबर 2026: हर दिन की तरह आज का दिन भी मूलांक के अनुसार अलग-अलग संभावनाएं लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत देता है। आज कुछ मूलांक वाले जातकों को कामकाज में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। प्रेम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी दिन के परिणाम अलग-अलग रह सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 6 अक्तूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो अपनी जन्मतिथि से मूलांक निकालें और जानें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक भविष्यफल।
अंक ज्योतिष 06 अक्तूबर: मूलांक 3, 5 और 8 के जातकों के लिए बन रहे तरक्की के योग, धन लाभ के भी संकेत
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 05 Oct 2026 03:51 PM IST
सार
अंक ज्योतिष 6 अक्टूबर 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। किसी को करियर और धन के मामले में लाभ मिल सकता है, तो किसी को महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। जानें आज आपका मूलांक क्या संकेत दे रहा है।
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