अंक ज्योतिष 06 अक्तूबर: मूलांक 3, 5 और 8 के जातकों के लिए बन रहे तरक्की के योग, धन लाभ के भी संकेत

1 of 10 06 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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अंक ज्योतिष 6 अक्तूबर 2026: हर दिन की तरह आज का दिन भी मूलांक के अनुसार अलग-अलग संभावनाएं लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत देता है। आज कुछ मूलांक वाले जातकों को कामकाज में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। प्रेम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी दिन के परिणाम अलग-अलग रह सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 6 अक्तूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो अपनी जन्मतिथि से मूलांक निकालें और जानें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक भविष्यफल।

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अंक 1

आज आपकी मेहनत और लगातार किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन का सही इस्तेमाल करें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज सेहत को नजरअंदाज न करें और अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें।

शुभ अंक- 15

शुभ रंग- गुलाबी

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अंक 2

आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके लिए रहस्य या जिज्ञासा का कारण बने। नई तकनीक और योजनाओं को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर करियर पर पड़ सकता है। छोटी दूरी की यात्रा भी आपके लिए नए संपर्क और काम के अवसर लेकर आ सकती है।

शुभ अंक- 19

शुभ रंग- बैंगनी

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अंक 3

आज किसी नई साझेदारी या कारोबारी योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। हालांकि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करें और जरूरत पड़े तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। अपनी प्राथमिकताओं और फैसलों की दोबारा समीक्षा करने के लिए दिन अच्छा है।

शुभ अंक- 21

शुभ रंग- लाल

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