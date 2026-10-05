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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 6 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 06 अक्तूबर: मूलांक 3, 5 और 8 के जातकों के लिए बन रहे तरक्की के योग, धन लाभ के भी संकेत

Mon, 05 Oct 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 05 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

अंक ज्योतिष 6 अक्टूबर 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। किसी को करियर और धन के मामले में लाभ मिल सकता है, तो किसी को महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। जानें आज आपका मूलांक क्या संकेत दे रहा है।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 6 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
06 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

अंक ज्योतिष 6 अक्तूबर 2026: हर दिन की तरह आज का दिन भी मूलांक के अनुसार अलग-अलग संभावनाएं लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर निकाला गया मूलांक व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत देता है। आज कुछ मूलांक वाले जातकों को कामकाज में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। प्रेम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में भी दिन के परिणाम अलग-अलग रह सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 6 अक्तूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, तो अपनी जन्मतिथि से मूलांक निकालें और जानें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक भविष्यफल।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 6 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1 
आज आपकी मेहनत और लगातार किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन का सही इस्तेमाल करें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज सेहत को नजरअंदाज न करें और अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें।
शुभ अंक- 15
शुभ रंग- गुलाबी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 6 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके लिए रहस्य या जिज्ञासा का कारण बने। नई तकनीक और योजनाओं को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर करियर पर पड़ सकता है। छोटी दूरी की यात्रा भी आपके लिए नए संपर्क और काम के अवसर लेकर आ सकती है।
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- बैंगनी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 6 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज किसी नई साझेदारी या कारोबारी योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। हालांकि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करें और जरूरत पड़े तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। अपनी प्राथमिकताओं और फैसलों की दोबारा समीक्षा करने के लिए दिन अच्छा है।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 6 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज अपने स्वास्थ्य और निजी रिश्तों पर थोड़ा ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खुद को आराम देने के साथ-साथ आने वाले बदलावों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अपनों के प्रति संवेदनशीलता, उत्साह और देखभाल का भाव आज आपके रिश्तों में सकारात्मकता ला सकता है।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- भूरा

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