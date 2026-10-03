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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 4 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 04 अक्तूबर: मूलांक 3, 5 और 7 वालों को मिल सकते हैं नए अवसर, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर

Sat, 03 Oct 2026 03:56 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

4 अक्तूबर 2026 को अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। जानें आज किस मूलांक को मिलेगा लाभ और किन लोगों को सावधानी बरतनी होगी।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 4 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
04 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Dainik Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना विशेष महत्व माना जाता है और जन्मतिथि के आधार पर आज का दिन आपके लिए कई तरह के संकेत लेकर आ सकता है। कुछ मूलांक वाले जातकों को कामकाज और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय थोड़ा संयम बरतना होगा। आज का दिन नौकरी, व्यापार, धन, परिवार और निजी जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा, यह आपके मूलांक पर निर्भर कर सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 4 अक्तूबर का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और आज किन मामलों में सफलता मिल सकती है, तो पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 4 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। धन कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। घर-परिवार से जुड़े कामों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें, पुरानी परेशानी दोबारा उभर सकती है।
शुभ अंक- 52
शुभ रंग- सिल्वर

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 4 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। पेट से जुड़ी कोई परेशानी परेशान कर सकती है, इसलिए खान-पान का ध्यान रखें। संपत्ति में निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें। कामकाज में सावधानी बरतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक- 22
शुभ रंग- ग्रे

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 4 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। यात्रा से जुड़े कार्यक्रम आपके लिए सुखद और लाभदायक रहेंगे। हालांकि मन में थोड़ा तनाव बना रह सकता है। अपनी समझदारी से आप दूसरों से काम करवाने में सफल होंगे, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर जल्द भरोसा करने से बचें।
शुभ अंक- 12
शुभ रंग- हरा
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 4 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आर्थिक और व्यापारिक मामलों में आज आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां और अधिकार बढ़ सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचें और लापरवाही न करें। व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने से परिवार के साथ रिश्ते और मधुर होंगे।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- क्रीम

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