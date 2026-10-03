अंक ज्योतिष 04 अक्तूबर: मूलांक 3, 5 और 7 वालों को मिल सकते हैं नए अवसर, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर

1 of 10 04 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Dainik Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना विशेष महत्व माना जाता है और जन्मतिथि के आधार पर आज का दिन आपके लिए कई तरह के संकेत लेकर आ सकता है। कुछ मूलांक वाले जातकों को कामकाज और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय थोड़ा संयम बरतना होगा। आज का दिन नौकरी, व्यापार, धन, परिवार और निजी जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा, यह आपके मूलांक पर निर्भर कर सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 4 अक्तूबर का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और आज किन मामलों में सफलता मिल सकती है, तो पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष।

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अंक 1

आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। धन कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। घर-परिवार से जुड़े कामों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें, पुरानी परेशानी दोबारा उभर सकती है।

शुभ अंक- 52

शुभ रंग- सिल्वर

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अंक 2

आज आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। पेट से जुड़ी कोई परेशानी परेशान कर सकती है, इसलिए खान-पान का ध्यान रखें। संपत्ति में निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें। कामकाज में सावधानी बरतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक- 22

शुभ रंग- ग्रे

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अंक 3 आज समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। यात्रा से जुड़े कार्यक्रम आपके लिए सुखद और लाभदायक रहेंगे। हालांकि मन में थोड़ा तनाव बना रह सकता है। अपनी समझदारी से आप दूसरों से काम करवाने में सफल होंगे, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति पर जल्द भरोसा करने से बचें।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- हरा

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