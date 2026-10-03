Dainik Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में हर मूलांक का अपना विशेष महत्व माना जाता है और जन्मतिथि के आधार पर आज का दिन आपके लिए कई तरह के संकेत लेकर आ सकता है। कुछ मूलांक वाले जातकों को कामकाज और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय थोड़ा संयम बरतना होगा। आज का दिन नौकरी, व्यापार, धन, परिवार और निजी जीवन के लिहाज से कैसा रहेगा, यह आपके मूलांक पर निर्भर कर सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 4 अक्तूबर का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और आज किन मामलों में सफलता मिल सकती है, तो पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष।
अंक ज्योतिष 04 अक्तूबर: मूलांक 3, 5 और 7 वालों को मिल सकते हैं नए अवसर, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 03:56 PM IST
सार
4 अक्तूबर 2026 को अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। जानें आज किस मूलांक को मिलेगा लाभ और किन लोगों को सावधानी बरतनी होगी।
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