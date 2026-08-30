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अंक ज्योतिष 31 अगस्त: मूलांक 3 और 9 वालों के लिए बन रहे सफलता के योग, आर्थिक स्थिति में हो सकता है सुधार
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Sun, 30 Aug 2026 03:38 PM IST
सार
Ank Jyotish 31 August 2026: आज का दिन मूलांक के अनुसार आपके लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। जानिए सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन करियर, धन, रिश्ते और सफलता के लिहाज से कैसा रहेगा।
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31 अगस्त का अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
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Ank Jyotish 31 August 2026: आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, यह आपके जन्मांक यानी मूलांक से जुड़े कई संकेतों से समझा जा सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कुछ मूलांक वालों को करियर और धन से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ को रिश्तों और खर्चों को लेकर सतर्क रहना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपके लिए सफलता के कितने योग हैं और किन मामलों में सावधानी जरूरी है, तो पढ़ें 31 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष राशिफल।
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अंक 1
आज आपके सरकारी और प्रशासनिक कार्य पूरे होने के योग हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और किसी जरूरी काम के सफलतापूर्वक पूरा होने से खुशी मिलेगी। मानसिक तनाव कम होगा और आप खुद को पहले से हल्का महसूस करेंगे। साझेदारी में किए गए कार्यों से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
शुभ अंक- 10 शुभ रंग- ग्रे
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अंक 2
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। माता-पिता के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। विदेश से जुड़े कारोबार की योजना बना सकते हैं। निवेश के मामलों में लाभ मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं।
शुभ अंक- 29 शुभ रंग- सफेद
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अंक 3
आज परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में निवेश को लेकर सोच-समझकर कदम उठाएं। कार्यस्थल पर काम का दबाव बना रह सकता है और प्रतिस्पर्धा की भावना भी हावी रहेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। नए काम की शुरुआत के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा।
शुभ अंक- 31 शुभ रंग- केसरिया
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अंक 4
आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने या उससे जुड़ी कोई योजना बनाने का विचार मन में आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। घर में किसी नई वस्तु के आने से खुशी का माहौल बनेगा। वाहन सुख मिलने के भी योग हैं। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन से जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
शुभ अंक- 50 शुभ रंग- सिल्वर
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