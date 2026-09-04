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अंक ज्योतिष 05 सितंबर: मूलांक 1 और 3 वालों के लिए खुशियां लेकर आएगा दिन, मिलेगी खुशखबरी
धर्म डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Fri, 04 Sep 2026 03:46 PM IST
सार
5 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए कैसा रहेगा? जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज करियर, धन, प्रेम और सेहत से जुड़े खास संकेत।
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अंक ज्योतिष 05 सितंबर
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मूलांक 1
आज का दिन आपके लिए विशेष रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना होगी। नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना लाभकारी होगा।
शुभ अंक- 17
शुभ रंग- सुनहरा
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मूलांक 2
आज दिन कुछ अच्छे अवसर भी लेकर आ सकता है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी और नए संपर्क आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। खूब आय होगी और खूब खर्च भी होगा
शुभ अंक- 9
शुभ रंग- हरा
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मूलांक 3
दिन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। परिवार में किसी शुभ आयोजन को लेकर चर्चा हो सकती है। नई जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें। हालांकि, बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
शुभ अंक- 8
शुभ रंग- हरा
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मूलांक 4
कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। किसी कार्य विशेष के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। काम के साथ आराम का भी ध्यान रखें।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- बैंगनी
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मूलांक 5
आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। करियर और नौकरी के क्षेत्र में नए अवसर मिलने के संकेत हैं। कोई नया व्यक्ति आपसे बात करने आ सकता है। दिन मनोरंजन से भरपूर रह सकता है।
शुभ अंक- 9
शुभ रंग- केसरिया
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