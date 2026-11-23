Aaj Ka Ank Jyotish: आज का दिन सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के साथ लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है। वहीं, कुछ लोगों को रिश्तों के मामले में सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और किस मूलांक पर भाग्य मेहरबान रहेगा।
अंक ज्योतिष 24 नवंबर: आज किन मूलांक वालों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते, किसे रहना होगा सतर्क? पढ़ें राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 23 Nov 2026 05:04 PM IST
सार
जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।
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