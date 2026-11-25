Aaj Ka Ank Jyotish: आज का अंक ज्योतिष व्यक्ति के जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कई संकेत देता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 1 से 9 तक होते हैं और प्रत्येक अंक किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा व प्रभाव से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इन अंकों का प्रभाव व्यक्ति के दैनिक जीवन पर भी देखने को मिल सकता है। आज कुछ मूलांक वालों को करियर और व्यापार में लाभ मिल सकता है, तो कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए आज का अंक राशिफल विस्तार से जानते हैं।
आज का अंक राशिफल: इन मूलांक वालों का बढ़ेगा सम्मान, करियर और व्यापार में मिलेगी बड़ी खुशखबरी
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 25 Nov 2026 05:12 PM IST
सार
जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।
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