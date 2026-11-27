1 of 10 28 November Ank Jyotish - फोटो : अमर उजाला AI







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28 November Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में प्रत्येक मूलांक का अपना विशेष महत्व और प्रभाव माना जाता है। मान्यता है कि मूलांक के प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय लेने की क्षमता और दिनभर के अनुभवों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए सफलता, मान-सम्मान और लाभ के नए अवसर लेकर आ सकता है। वहीं, कुछ लोगों को चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं आज का अंक राशिफल आपके लिए क्या संकेत दे रहा है और किन मूलांक वालों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं।

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अंक 1

काम को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके प्रियजनों को आपके समय और ध्यान की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा व्यापार में सभी योजनाएं सफल होंगी। वहीं, अपनी समझदारी और सूझबूझ से आप कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे।

शुभ अंक- 11

शुभ रंग- भूरा

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अंक 2

काम को लेकर किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। वहीं, रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराने के बजाय आज आप उन्हें सुलझा सकते हैं।

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- केसरिया

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अंक 3

आज व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। साझेदारी से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों की अनुभवी व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक गतिविधि में आपकी मौजूदगी प्रभावशाली रहेगी।

शुभ अंक- 29

शुभ रंग- सफेद

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