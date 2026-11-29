1 of 10 Ank Rashifal 30 November 2026 - फोटो : अमर उजाला







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Ank Jyotish Today: अंक ज्योतिष में अंकों के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य और जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके जरिए दिनभर मिलने वाले लाभ, हानि और संभावित अवसरों का अनुमान लगाया जाता है। आज के अंक राशिफल के अनुसार, कुछ मूलांक वालों को सफलता और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का दैनिक अंक ज्योतिषफल और सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा दिन।

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अंक 1

आज आपके सामने कई महत्वपूर्ण अवसर आ सकते हैं। ऐसे में सोच-समझकर फैसले लेना जरूरी होगा। अवसरों को सही समय पर पहचानकर उनका लाभ उठाने की कोशिश करें। इसके अलावा दिन शानदार रहेगा।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: लाल

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अंक 2

किसी दूर रहने वाले व्यक्ति की वजह से आपकी चिंता बढ़ सकती है। हालांकि, अचानक कोई बड़ा लाभ मिलने से मन प्रसन्न हो सकता है। आज आप आराम और सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: बैंगनी

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अंक 3

आज आपका बाहर जाकर भोजन करने का मन हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप उत्साहित महसूस करेंगे। हालांकि, साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव होने से दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: हरा

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