Ank Jyotish Today: अंक ज्योतिष में अंकों के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य और जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके जरिए दिनभर मिलने वाले लाभ, हानि और संभावित अवसरों का अनुमान लगाया जाता है। आज के अंक राशिफल के अनुसार, कुछ मूलांक वालों को सफलता और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का दैनिक अंक ज्योतिषफल और सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा दिन।
आज का अंक राशिफल: इन मूलांक वालों को आज रहना होगा सतर्क, बढ़ सकती हैं परेशानियां, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिषफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 29 Nov 2026 04:26 PM IST
सार
Ank Rashifal 30 November 2026: जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, रिश्तों और कार्यक्षेत्र के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन-से शुभ अंक आपका साथ दे सकते हैं।
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