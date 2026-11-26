1 of 10 Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 November 2026 - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 November 2026: अंक ज्योतिष में हर अंक को किसी विशेष ग्रह की ऊर्जा और प्रभाव से जुड़ा माना जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव और दैनिक परिस्थितियों के बारे में संकेत मिलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज कुछ मूलांक वालों को कार्यक्षेत्र में सम्मान और सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ जातकों के लिए लाभ के नए अवसर बन सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि 27 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है।

लकी कलर 2027: नए साल में किस राशि के लिए कौन सा रंग रहेगा शुभ? यहां जानें आपको कौन सा रंग दिलाएगा फायदा

Trending Videos

2 of 10 numerology - फोटो : adobe stock

अंक 1

आज आपको किस्मत का साथ थोड़ा कम मिल सकता है। ऐसे में किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित रखें। हालांकि, आपके प्रयासों के कारण रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

शुभ अंक- 13

शुभ रंग- पीला

3 of 10 numerology - फोटो : adobe stock

अंक 2

आज का दिन भविष्य की योजनाओं को आकार देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि, मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। कार्यस्थल पर किसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।

शुभ अंक- 27

शुभ रंग- सफेद

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 numerology - फोटो : adobe stock

अंक 3

आज आपको अपने कामों में कुछ रुकावटों और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में निर्णय न लें। वहीं, आज रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा।

शुभ अंक- 15

शुभ रंग- पीला

विज्ञापन

5 of 10 numerology - फोटो : adobe stock