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Aaj Ka Ank Jyotish: अंक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, बुधवार 25 नवंबर का दिन कुछ मूलांकों के लिए शुभ और भाग्यशाली रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ काम जल्द से जल्द पूरा होगा। आय में इजाफा होगा। ऐसे में आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के लिए जातकों के लिए कैसा रहेगा साथ ही शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा।

अंक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, बुधवार 25 नवंबर का दिन कुछ मूलांकों के लिए शुभ और भाग्यशाली रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ काम जल्द से जल्द पूरा होगा। आय में इजाफा होगा। ऐसे में आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के लिए जातकों के लिए कैसा रहेगा साथ ही शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा।

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मूलांक 1

नए काम की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रह सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि, आर्थिक मामलों में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

शुभ अंक: 10

शुभ रंग: नारंगी

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मूलांक 2

आज के दिन आपको संभलकर रखना होगा। मन थोड़ा विचलित रह सकता है। बाहर के कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। निवेश से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना लाभदायक रहेगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: आसमानी

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मूलांक 3

दिन आपके लिए शुभ रहेगा। अधूरे कामों में गति आएगी। धन लाभ के सुनहरे मौके मिलेंगे। परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर संयम रखें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: गुलाबी

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