अंक ज्योतिष 13 सितंबर: मूलांक 1 और 3 वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में तरक्की के साथ मिलेगा धन लाभ

1 of 10 13 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Numerology Prediction Today: 13 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के नजरिए से कई मूलांक वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज अंकों का प्रभाव आपके काम, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और निजी जीवन पर दिखाई दे सकता है। कुछ मूलांक वालों के लिए नए अवसर बनेंगे, जबकि कुछ लोगों को फैसले लेते समय सावधानी बरतनी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, धन लाभ के क्या योग हैं और किन मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो जानिए 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों का आज का अंक ज्योतिष।

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अंक- 1

आज सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ज्वैलरी या आभूषण खरीदने की योजना बन सकती है और छोटी यात्रा के भी योग हैं। पिता के साथ चल रहा मतभेद बातचीत से खत्म हो सकता है। परिवार के साथ घूमने या पिकनिक की योजना भी बन सकती है।

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- पीला

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अंक- 2

आज संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए बेवजह बहस करने से बचें। हालांकि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई योजनाओं में तेजी आएगी। किसी पार्टी या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। परिवार के प्रति आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा।

शुभ अंक- 5

शुभ रंग- लाल

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अंक- 3

आज मानसिक परेशानियों से राहत मिलने से मन शांत रहेगा। किसी रिश्तेदार की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाज में कुछ अड़चनें सामने आएंगी, लेकिन परिवार से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे सुलझ जाएंगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन रोमांटिक और सुखद रहने वाला है।

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- लेमन

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