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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 13 सितंबर: मूलांक 1 और 3 वालों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में तरक्की के साथ मिलेगा धन लाभ

Sat, 12 Sep 2026 03:41 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 12 Sep 2026 03:41 PM IST
सार

13 सितंबर 2026 का दिन मूलांक के हिसाब से कुछ लोगों के लिए खास रह सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज किन मूलांक वालों को धन, करियर और रिश्तों में लाभ मिलेगा और किसे सावधानी बरतनी होगी, जानिए आज का अंक ज्योतिष।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
13 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Numerology Prediction Today: 13 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के नजरिए से कई मूलांक वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज अंकों का प्रभाव आपके काम, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और निजी जीवन पर दिखाई दे सकता है। कुछ मूलांक वालों के लिए नए अवसर बनेंगे, जबकि कुछ लोगों को फैसले लेते समय सावधानी बरतनी होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, धन लाभ के क्या योग हैं और किन मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो जानिए 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों का आज का अंक ज्योतिष।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक- 1
आज सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ज्वैलरी या आभूषण खरीदने की योजना बन सकती है और छोटी यात्रा के भी योग हैं। पिता के साथ चल रहा मतभेद बातचीत से खत्म हो सकता है। परिवार के साथ घूमने या पिकनिक की योजना भी बन सकती है।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक- 2
आज संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए बेवजह बहस करने से बचें। हालांकि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई योजनाओं में तेजी आएगी। किसी पार्टी या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। परिवार के प्रति आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक- 3
आज मानसिक परेशानियों से राहत मिलने से मन शांत रहेगा। किसी रिश्तेदार की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाज में कुछ अड़चनें सामने आएंगी, लेकिन परिवार से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे सुलझ जाएंगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन रोमांटिक और सुखद रहने वाला है।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- लेमन

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 13 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक- 4
आज किसी करीबी व्यक्ति से धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए आंख मूंदकर भरोसा न करें। कानूनी मामले में सफलता मिलने के योग हैं। अच्छे और ईमानदार लोगों से संपर्क बढ़ेगा। कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी, फिर भी परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे। परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद रहेगी।
शुभ अंक- 10
शुभ रंग- लाल

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