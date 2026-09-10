आज का अंक ज्योतिष 11 सितंबर: मूलांक 1 और 3 वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, काम को लेकर होगा बड़ा लाभ

1 of 9 आज का अंक ज्योतिष 11 सितंबर - फोटो : अमर उजाला AI







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अंक 1

आज आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। साथ ही नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। धन लाभ के लिए धैर्यवान रहना होगा। कार्यक्षेत्र में पद या जिम्मेदारी बढ़ने से प्रसन्नता होगी।

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- पीला

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अंक 2

आज का दिन कामकाज की व्यस्तता में बीतेगा। दोस्तों के साथ किसी काम की योजना भी आज आप बना सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें।

शुभ अंक- 22

शुभ रंग- बैंगनी

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अंक 3

आज का दिन आपके लिए कई संकेत लेकर आया है। कार्यस्थल पर आपके विचारों से हर कोई सहमत नहीं होगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों को संभालने में कामयाब रहेंगे।

शुभ अंक- 31

शुभ रंग- केसरिया

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अंक 4

कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बहस से बचें। परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। इसके अलावा अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने के साथ ही आगे की योजनाओं पर भी ध्यान बनाए रखें।

शुभ अंक- 13

शुभ रंग- नीला

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