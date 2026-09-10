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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

आज का अंक ज्योतिष 11 सितंबर: मूलांक 1 और 3 वालों के लिए शुभ रहेगा दिन, काम को लेकर होगा बड़ा लाभ

Thu, 10 Sep 2026 04:09 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 10 Sep 2026 04:09 PM IST
सार

अंक और ग्रहों के प्रभाव से आज आपका करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही जानें किस मूलांक के लिए आज का दिन रहेगा शुभ और किसे रहना होगा सावधान।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष 11 सितंबर - फोटो : अमर उजाला AI

अंक 1


आज आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। साथ ही नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। धन लाभ के लिए धैर्यवान रहना होगा। कार्यक्षेत्र में पद या जिम्मेदारी बढ़ने से प्रसन्नता होगी।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- पीला
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 2
आज का दिन कामकाज की व्यस्तता में बीतेगा। दोस्तों के साथ किसी काम की योजना भी आज आप बना सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें।
शुभ अंक- 22
शुभ रंग- बैंगनी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष 11 सितंबर - फोटो : adobe stock

अंक 3
आज का दिन आपके लिए कई संकेत लेकर आया है। कार्यस्थल पर आपके विचारों से हर कोई सहमत नहीं होगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों को संभालने में कामयाब रहेंगे।
शुभ अंक- 31
शुभ रंग- केसरिया

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
आज का अंक ज्योतिष 11 सितंबर - फोटो : adobe stock

अंक 4
कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बहस से बचें। परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। इसके अलावा अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने के साथ ही आगे की योजनाओं पर भी ध्यान बनाए रखें।
शुभ अंक- 13
शुभ रंग- नीला

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आज का अंक ज्योतिष 11 सितंबर - फोटो : adobe stock

अंक 5
आज का दिन आत्मविकास वाला साबित हो सकता है। अपने आत्मविश्वास और विवेक से आज आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते की बात चल सकती है। इसके अलावा कारोबार से जुड़े लोगों के लिए प्रगति के नए अवसर बन सकते हैं।
शुभ अंक- 10
शुभ रंग- ग्रे

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