अंक ज्योतिष 12 सितंबर: मूलांक 2 और 6 को मिल सकता है बड़ा लाभ, मिलेंगे नए अवसर

1 of 10 12 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Today Ank Jyotish : आज 12 सितंबर 2026 है और अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक के जातकों के लिए आज का दिन अपने साथ अलग-अलग संभावनाएं लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत मिलते हैं। आज के दिन ग्रहों और अंकों के प्रभाव के अनुसार किसी मूलांक वाले जातकों को करियर में नई सफलता मिल सकती है, तो किसी को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। आज का अंक ज्योतिष आपको बताएगा कि 12 सितंबर का दिन आपके लिए नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से कैसा रहने वाला है। साथ ही जानिए आज आपके लिए कौन-सा शुभ अंक रहेगा और किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

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अंक 1

आज का दिन आपके लिए नई सोच और आत्मविश्वास लेकर आ सकता है। रचनात्मक कामों में आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी। कार्यक्षेत्र में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और महत्वपूर्ण फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचें। आपके विचारों की लोग सराहना कर सकते हैं।

शुभ अंक- 4

शुभ रंग- केसरिया

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अंक 2

आज रिश्तों में मधुरता बनाए रखने और पुराने मतभेद दूर करने का अच्छा समय है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आपको नई दिशा मिल सकती है। योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार सामने आएंगे, लेकिन पैसों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा।

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- सफेद

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अंक 3

आज आप खुद को काफी उत्साहित और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। कामकाज में नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी रचनात्मकता आपको सफलता दिला सकती है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक माहौल रहेगा और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

शुभ अंक- 7

शुभ रंग- गुलाबी

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