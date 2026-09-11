Today Ank Jyotish : आज 12 सितंबर 2026 है और अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक के जातकों के लिए आज का दिन अपने साथ अलग-अलग संभावनाएं लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत मिलते हैं। आज के दिन ग्रहों और अंकों के प्रभाव के अनुसार किसी मूलांक वाले जातकों को करियर में नई सफलता मिल सकती है, तो किसी को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। आज का अंक ज्योतिष आपको बताएगा कि 12 सितंबर का दिन आपके लिए नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से कैसा रहने वाला है। साथ ही जानिए आज आपके लिए कौन-सा शुभ अंक रहेगा और किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।
अंक ज्योतिष 12 सितंबर: मूलांक 2 और 6 को मिल सकता है बड़ा लाभ, मिलेंगे नए अवसर
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Fri, 11 Sep 2026 03:36 PM IST
सार
12 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत लेकर आया है। अपने मूलांक के अनुसार जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, कौन-से अवसर मिल सकते हैं और आपका शुभ अंक क्या रहेगा।
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