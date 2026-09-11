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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 12 सितंबर: मूलांक 2 और 6 को मिल सकता है बड़ा लाभ, मिलेंगे नए अवसर

Fri, 11 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Fri, 11 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

12 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत लेकर आया है। अपने मूलांक के अनुसार जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, कौन-से अवसर मिल सकते हैं और आपका शुभ अंक क्या रहेगा।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
12 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Today Ank Jyotish : आज 12 सितंबर 2026 है और अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक के जातकों के लिए आज का दिन अपने साथ अलग-अलग संभावनाएं लेकर आया है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर मूलांक का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत मिलते हैं। आज के दिन ग्रहों और अंकों के प्रभाव के अनुसार किसी मूलांक वाले जातकों को करियर में नई सफलता मिल सकती है, तो किसी को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। आज का अंक ज्योतिष आपको बताएगा कि 12 सितंबर का दिन आपके लिए नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से कैसा रहने वाला है। साथ ही जानिए आज आपके लिए कौन-सा शुभ अंक रहेगा और किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज का दिन आपके लिए नई सोच और आत्मविश्वास लेकर आ सकता है। रचनात्मक कामों में आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी। कार्यक्षेत्र में अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और महत्वपूर्ण फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचें। आपके विचारों की लोग सराहना कर सकते हैं।
शुभ अंक- 4
शुभ रंग- केसरिया

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज रिश्तों में मधुरता बनाए रखने और पुराने मतभेद दूर करने का अच्छा समय है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आपको नई दिशा मिल सकती है। योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार सामने आएंगे, लेकिन पैसों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज आप खुद को काफी उत्साहित और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। कामकाज में नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी रचनात्मकता आपको सफलता दिला सकती है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक माहौल रहेगा और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- गुलाबी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 12 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आपकी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। किसी भी समस्या पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर समाधान खोजें। परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला

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