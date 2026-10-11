अंक ज्योतिष 12 अक्तूबर: मूलांक 1, 8 और 9 वालों के लिए खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते, मेहनत को मिलेगी पहचान

1 of 10 12 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Ank Jyotish 12 October 2026: अंक ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति अपने दिन से जुड़े संभावित बदलावों, अवसरों और चुनौतियों के बारे में जान सकता है। हर मूलांक का अपना अलग महत्व होता है और इसके आधार पर दैनिक जीवन से जुड़े कई संकेत समझे जाते हैं। 12 अक्तूबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रह सकता है? किस मूलांक के लोगों को कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, किसके लिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा और किन लोगों के प्रेम व पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ें आज का दैनिक अंक ज्योतिष। यहां आप अपने मूलांक के अनुसार शुभ अंक, शुभ रंग और करियर, कारोबार, धन, स्वास्थ्य, प्रेम संबंधों व पारिवारिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत भी जान सकते हैं। अपने जन्म की तारीख के आधार पर मूलांक जानें और पढ़ें 12 अक्तूबर का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

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अंक 1

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और आपकी योजनाओं को गति मिलने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। हालांकि, दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो दिन की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे।

शुभ अंक- 52

शुभ रंग- आसमानी

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अंक 2

आज आपको परिवार और कामकाज से जुड़े मामलों में संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी। संतान की पढ़ाई या भविष्य को लेकर मन में कुछ चिंताएं आ सकती हैं, लेकिन घबराने के बजाय उसे सही मार्गदर्शन देने पर ध्यान दें। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम पाने के लिए अपनी पढ़ाई में अधिक एकाग्रता और मेहनत दिखानी होगी। पिता की सेहत को लेकर सतर्क रहें और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर की स्थिति बन सकती है। कार्यक्षेत्र में बदलाव आपके लिए नए अनुभव और आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना उचित रहेगा।

शुभ अंक- 22

शुभ रंग- हल्का भूरा

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अंक 3

आज आपको अपने व्यवहार और स्वास्थ्य, दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कामकाज के दौरान अपनी बात को सही साबित करने के लिए दूसरों से बहस करने से बचें। विनम्रता और सहयोग की भावना बनाए रखेंगे तो लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और अपनी दिनचर्या में आराम के लिए भी समय निकालें। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रह सकती है। माता के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और उनसे बातचीत करके मन को सुकून मिल सकता है। किसी पुराने विषय को लेकर मन में उलझन हो तो परिवार के अनुभवी सदस्य की सलाह लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा। आज धैर्य से काम लेना आपके हित में होगा।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- नारंगी

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