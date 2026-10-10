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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

11 अक्तूबर का अंक ज्योतिष:मूलांक 1, 5 और 9 वालों को मिल सकती है सफलता, करियर और कारोबार में मिलेंगे नए मौके

Sat, 10 Oct 2026 03:54 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 10 Oct 2026 03:54 PM IST
सार

11 अक्तूबर 2026 का अंक ज्योतिष जानें और मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जानिए करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन के साथ आपका शुभ अंक क्या है।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
11 अक्तूबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Today Numerology Prediction: मूलांक के आधार पर आपके दिन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देता है। अंक ज्योतिष में जन्म तारीख के अंकों के योग से मूलांक निकाला जाता है, जिसके आधार पर करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों के बारे में संभावनाओं का आकलन किया जाता है। हर मूलांक का अपना अलग महत्व होता है और उसके अनुसार दिन के अनुभव भी अलग हो सकते हैं। कुछ मूलांक वालों के लिए कामकाज में नए अवसर मिलने के संकेत हो सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतने और रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 11 अक्तूबर का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और कौन-सा अंक आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक अंक ज्योतिष।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

मूलांक 1 वाले जातकों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। अगर आप लंबे समय से अपने पेशेवर जीवन में तरक्की पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी काबिलियत और काम करने के तरीके पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है। इससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने या किसी नए अवसर के मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने काम के प्रति गंभीर रहें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। लगातार मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकते हैं।

शुभ अंक- 4
शुभ रंग- केसरिया

 
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

मूलांक 2 वाले जातकों के लिए आज अपने काम में निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप जिस भी काम से जुड़े हैं, उसमें गुणवत्ता और अनुशासन पर ध्यान दें। आपकी मेहनत का परिणाम सामने आने की संभावना है और कोई महत्वपूर्ण अवसर भी मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के जरिए पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। वहीं, आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं और आय-व्यय के बीच बेहतर संतुलन बनाने में सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखें। नियमित मेहनत से आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।

शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

मूलांक 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह समझना जरूरी होगा कि आपको किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। कई गतिविधियों में एक साथ समय लगाने के बजाय किसी एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करना अधिक उपयोगी रहेगा। करियर या कारोबार में आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसी के अनुसार योजना बनाएं। यदि किसी काम में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, तो अपनी रणनीति में बदलाव करने पर विचार कर सकते हैं। स्पष्ट सोच और व्यवस्थित प्रयास आपको भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करने में मदद करेंगे।

शुभ अंक- 7

शुभ रंग- गुलाबी
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 11 October 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

मूलांक 4 वाले जातकों को आज अपने फैसलों और व्यवहार को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। अनजाने में की गई कोई गलती परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी काम को जल्दबाजी में पूरा करने से बचें। खासतौर पर पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतना जरूरी होगा। यदि आप किसी को धन उधार दे रहे हैं या किसी के साथ आर्थिक समझौता कर रहे हैं, तो भुगतान की शर्तें पहले ही स्पष्ट कर लें। बिना पूरी जानकारी के किसी पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। दस्तावेजों और जरूरी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही निर्णय लें। समझदारी और सतर्कता से आप अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं।

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- पीला
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