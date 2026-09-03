अंक ज्योतिष 04 सितंबर: मूलांक 4 और 8 को रहना होगा सावधान, सोच-समझकर लें फैसले

1 of 10 04 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

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दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी: अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के मूलांक का निर्धारण किया जाता है। माना जाता है कि 1 से 9 तक के प्रत्येक अंक का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, सोच, कार्यक्षमता और जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का आकलन किया जाता है। किसी व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्म तारीख के अंकों के योग से निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 23 तारीख को हुआ है, तो 2+3=5 होगा और उसका मूलांक 5 माना जाएगा। इसी तरह 14 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1+4=5 होगा। वहीं पूरी जन्मतिथि के अंकों का योग करके भाग्यांक निकाला जाता है। जैसे यदि जन्मतिथि 22-04-1996 है, तो 2+2+0+4+1+9+9+6=33 और 3+3=6, यानी भाग्यांक 6 होगा। दैनिक अंक ज्योतिष के जरिए आप अपने मूलांक के अनुसार दिन की संभावनाओं को समझ सकते हैं। इससे आपको यह जानने में मदद मिल सकती है कि आज किन क्षेत्रों में सफलता के अवसर बन सकते हैं, कहां सावधानी बरतने की जरूरत है और आपके लिए कौन सा शुभ अंक व रंग बेहतर रह सकता है। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

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अंक 1

आज जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में रह सकता है। दिन के कुछ समय में आपको आराम और खालीपन महसूस होगा। अपने पहनावे और व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, जिससे लोगों के बीच आपकी अलग पहचान बन सकती है।

शुभ अंक - 9

शुभ रंग - ग्रे

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अंक 2

आज कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम हासिल हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। किसी गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है।

शुभ अंक - 1

शुभ रंग - पीला

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अंक 3

आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। किसी बात की चिंता मन को परेशान कर सकती है, हालांकि अटका हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। दांपत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा, लेकिन मित्रों और सहयोगियों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें।

शुभ अंक - 4

शुभ रंग - लाल

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