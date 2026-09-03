दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी: अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के मूलांक का निर्धारण किया जाता है। माना जाता है कि 1 से 9 तक के प्रत्येक अंक का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, सोच, कार्यक्षमता और जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का आकलन किया जाता है। किसी व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्म तारीख के अंकों के योग से निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 23 तारीख को हुआ है, तो 2+3=5 होगा और उसका मूलांक 5 माना जाएगा। इसी तरह 14 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1+4=5 होगा। वहीं पूरी जन्मतिथि के अंकों का योग करके भाग्यांक निकाला जाता है। जैसे यदि जन्मतिथि 22-04-1996 है, तो 2+2+0+4+1+9+9+6=33 और 3+3=6, यानी भाग्यांक 6 होगा। दैनिक अंक ज्योतिष के जरिए आप अपने मूलांक के अनुसार दिन की संभावनाओं को समझ सकते हैं। इससे आपको यह जानने में मदद मिल सकती है कि आज किन क्षेत्रों में सफलता के अवसर बन सकते हैं, कहां सावधानी बरतने की जरूरत है और आपके लिए कौन सा शुभ अंक व रंग बेहतर रह सकता है। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।
अंक ज्योतिष 04 सितंबर: मूलांक 4 और 8 को रहना होगा सावधान, सोच-समझकर लें फैसले
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 03 Sep 2026 03:36 PM IST
सार
4 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए कैसा रहेगा? जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज करियर, धन, प्रेम और सेहत से जुड़े खास संकेत।
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