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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 04 सितंबर: मूलांक 4 और 8 को रहना होगा सावधान, सोच-समझकर लें फैसले

Thu, 03 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 03 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

4 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके लिए कैसा रहेगा? जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज करियर, धन, प्रेम और सेहत से जुड़े खास संकेत।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
04 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी: अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के मूलांक का निर्धारण किया जाता है। माना जाता है कि 1 से 9 तक के प्रत्येक अंक का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, सोच, कार्यक्षमता और जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का आकलन किया जाता है। किसी व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्म तारीख के अंकों के योग से निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 23 तारीख को हुआ है, तो 2+3=5 होगा और उसका मूलांक 5 माना जाएगा। इसी तरह 14 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1+4=5 होगा। वहीं पूरी जन्मतिथि के अंकों का योग करके भाग्यांक निकाला जाता है। जैसे यदि जन्मतिथि 22-04-1996 है, तो 2+2+0+4+1+9+9+6=33 और 3+3=6, यानी भाग्यांक 6 होगा। दैनिक अंक ज्योतिष के जरिए आप अपने मूलांक के अनुसार दिन की संभावनाओं को समझ सकते हैं। इससे आपको यह जानने में मदद मिल सकती है कि आज किन क्षेत्रों में सफलता के अवसर बन सकते हैं, कहां सावधानी बरतने की जरूरत है और आपके लिए कौन सा शुभ अंक व रंग बेहतर रह सकता है। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई फैसला आपके पक्ष में रह सकता है। दिन के कुछ समय में आपको आराम और खालीपन महसूस होगा। अपने पहनावे और व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, जिससे लोगों के बीच आपकी अलग पहचान बन सकती है।
शुभ अंक - 9
शुभ रंग - ग्रे

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम हासिल हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। किसी गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है।
शुभ अंक - 1
शुभ रंग - पीला

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। किसी बात की चिंता मन को परेशान कर सकती है, हालांकि अटका हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। दांपत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा, लेकिन मित्रों और सहयोगियों पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें।
शुभ अंक - 4
शुभ रंग - लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आर्थिक मामलों में आज सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां कुछ हद तक आपके विपरीत रह सकती हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए नए लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे और काम को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों को प्राथमिकता देंगे।
शुभ अंक - 42
शुभ रंग - क्रीम

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