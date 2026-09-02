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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 03 सितंबर: मूलांक 2 और 5 वालों को मिलेगा लाभ, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत और बढ़ेगी खुशी

Wed, 02 Sep 2026 04:33 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 02 Sep 2026 04:33 PM IST
सार

Ank Jyotish 03 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए सफलता और लाभ लेकर आ सकता है। वहीं कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। जानें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
03 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 03 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार 3 सितंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आएगा। किसी मूलांक वाले जातकों को करियर और कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। आज कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत और अवसरों का दिन रह सकता है, जबकि कुछ को पुराने काम पूरे करने पर ध्यान देना होगा। रिश्तों और पारिवारिक जीवन में भी अंक विशेष प्रभाव डाल सकते हैं। आइए जानते हैं जन्म तारीख के आधार पर मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपको अपने काम में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट या योजना पर काम कर रहे हैं, तो शुरुआत में थोड़ी उलझन हो सकती है। जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें। परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- क्रीम

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज आपके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आ सकती हैं। मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आने वाली परेशानियों को शांत दिमाग से हल करने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है, लेकिन बचत को प्राथमिकता देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक- 14
शुभ रंग- लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज आपके भीतर उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा, जो आपको नए अवसरों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत का मौका मिल सकता है। मेहनत के दम पर सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है।
शुभ अंक- 12
शुभ रंग- लेमन

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा और आप अपनी बात दूसरों के सामने प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। हालांकि, किसी भी तरह की बेवजह प्रतिस्पर्धा में पड़ने से बचना बेहतर होगा। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और छोटी बातों को लेकर तनाव न लें।
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- लाल

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