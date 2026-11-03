अंक ज्योतिष 04 नवंबर: मूलांक 3, 5 और 8 वालों के लिए खुलेगी तरक्की की राह, धन लाभ के साथ मिल सकते हैं नए अवसर

Ank Jyotish 04 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्मतिथि और मूलांक के आधार पर उसके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। 4 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए क्या खास लेकर आया है? किसी मूलांक के लोगों को करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी हो सकता है। वहीं, प्रेम जीवन, पारिवारिक संबंधों और स्वास्थ्य के लिहाज से भी आज का दिन कुछ खास संकेत दे सकता है। आइए जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दैनिक भविष्यफल। साथ ही जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का शुभ अंक, शुभ रंग और दिन को बेहतर बनाने के खास उपाय।