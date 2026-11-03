फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 04 नवंबर: मूलांक 3, 5 और 8 वालों के लिए खुलेगी तरक्की की राह, धन लाभ के साथ मिल सकते हैं नए अवसर

Tue, 03 Nov 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 03 Nov 2026 03:46 PM IST
सार

आज 04 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष जानें। जन्मतिथि के आधार पर जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही जानें आज का शुभ अंक, शुभ रंग और करियर, धन व प्रेम जीवन से जुड़ी भविष्यवाणी।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
04 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 04 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्मतिथि और मूलांक के आधार पर उसके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। 4 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए क्या खास लेकर आया है? किसी मूलांक के लोगों को करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी हो सकता है। वहीं, प्रेम जीवन, पारिवारिक संबंधों और स्वास्थ्य के लिहाज से भी आज का दिन कुछ खास संकेत दे सकता है। आइए जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दैनिक भविष्यफल। साथ ही जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का शुभ अंक, शुभ रंग और दिन को बेहतर बनाने के खास उपाय।

Trending Videos
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यदि आप किसी नए काम या योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन अनुकूल रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और कुछ लोग आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं। किसी जरूरी फैसले को लेने में भी आपको सफलता मिल सकती है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और अवसरों का पूरा लाभ उठाएं।

शुभ रंग: नारंगी
शुभ अंक: 11
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज आपका मन कुछ व्यक्तिगत और भावनात्मक विषयों की ओर अधिक आकर्षित हो सकता है। किसी बात को लेकर मन में चिंता या असमंजस बना रहे, तो खुद को तनाव में डालने से बचें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपनों की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियां दूर करने का प्रयास करें। धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं।

शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 12
विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से नए विचार सामने आएंगे और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों और सुझावों को सराहना मिल सकती है। भाग्य का सहयोग मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखाने से बचें। अपनी जिम्मेदारियों और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलें।

शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 31
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 04 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज आपको अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कामकाज के बीच आराम के लिए भी समय निकालें। मौसम या थकान के कारण छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए लापरवाही न बरतें। आर्थिक मामलों में कोई छोटा लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप किसी नए निवेश या खर्च की योजना बना रहे हैं, तो पहले बजट का आकलन जरूर करें। समझदारी से लिए गए फैसले लाभकारी रहेंगे।

शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 14
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed