Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 9 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 9 नवंबर: मूलांक 1, 3 और 7 वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, जानें सभी 9 अंकों का हाल

Sun, 08 Nov 2026 11:17 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 08 Nov 2026 11:17 PM IST
सार

Ank Jyotish 9 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कई नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है। जानिए आज आपका शुभ अंक, शुभ रंग और नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम एवं करियर के मामले में कैसा रहेगा दिन।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 9 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
09 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

अंक ज्योतिष के अनुसार, 9 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए नई संभावनाओं, महत्वपूर्ण बदलावों और कुछ नए अनुभवों का संकेत दे रहा है। आज का दिन किसी के लिए करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खोल सकता है, तो किसी को नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दे सकता है। वहीं, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंधों और व्यक्तिगत रिश्तों के लिहाज से भी आज का दिन कई तरह के संकेत लेकर आया है। अंक ज्योतिष में हर अंक का अपना विशेष महत्व माना जाता है और प्रत्येक मूलांक का संबंध किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा और स्वभाव से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि मूलांक के आधार पर व्यक्ति के दिन की संभावनाओं, चुनौतियों और शुभ-अशुभ परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा, व्यापार में लाभ के योग बनेंगे या नहीं, आर्थिक मामलों में धन का आगमन होगा या खर्च बढ़ सकते हैं, प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी या किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, तो यहां पढ़ें 9 नवंबर 2026 का विस्तृत अंक ज्योतिष राशिफल। आइए जानते हैं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के सभी जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही जानें अपना लकी नंबर, लकी कलर और करियर, नौकरी, कारोबार, धन एवं लव लाइफ से जुड़े खास संकेत।

Trending Videos
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 9 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज का दिन आपके लिए नए संपर्क और महत्वपूर्ण मुलाकातों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। कुछ प्रभावशाली लोगों से बातचीत के जरिए नई जानकारियां मिलेंगी, जो भविष्य में आपके काम आ सकती हैं। भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और उनका सहयोग तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। किसी भी विवाद में उलझने के बजाय बातचीत से समस्या सुलझाने का प्रयास करें।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- नारंगी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 9 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज आपको किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण मामले में दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने विवेक से फैसला लेना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। बजट बनाकर चलने से भविष्य की परेशानियों से बच सकते हैं।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- भूरा

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 9 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य से अच्छा रह सकता है। व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी, लेकिन विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा। यदि किसी के साथ साझेदारी में नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-विचार के बाद आगे बढ़ सकते हैं। सही रणनीति से लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- हरा

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 9 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
नौकरी करने वाले जातकों को आज कामकाज का दबाव महसूस हो सकता है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी जरूरी निर्णय को लेकर मन में असमंजस बना रह सकता है। पारिवारिक मामलों में भी अलग-अलग राय सामने आ सकती हैं। ऐसे में धैर्य बनाए रखें और दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करें।
शुभ अंक- 23
शुभ रंग- पीला

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed