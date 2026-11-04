अंक ज्योतिष 05 नवंबर: मूलांक 1, 2 और 3 वालों के लिए खुलेगी तरक्की की राह, नौकरी में मिल सकते हैं नए अवसर

Ank Jyotish 05 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्मतिथि उसके जीवन, स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत देती है। अंकों के आधार पर किसी भी व्यक्ति का मूलांक निकाला जाता है, जिसके माध्यम से उसके दिन की संभावनाओं के बारे में जाना जा सकता है। आज 5 नवंबर 2026, गुरुवार का दिन मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के जातकों के लिए क्या खास लेकर आया है? किस मूलांक के लोगों को करियर और कारोबार में सफलता मिल सकती है, किसे आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी और किन लोगों के प्रेम जीवन में खुशियां आ सकती हैं?
आज का दिन नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मामलों में अलग-अलग परिणामों के संकेत दे सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को अपने फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं जन्मतिथि के आधार पर आज का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल, आपका शुभ अंक, शुभ रंग और मूलांक 1 से 9 तक के लिए कैसा रहेगा 5 नवंबर का दिन।
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दैनिक अंक ज्योतिष
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अंक 1
आज का दिन मूलांक 1 वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी। लंबे समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, उनमें अब धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। आपकी कोई पुरानी योजना पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता पाने के लिए आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं।शुभ अंक- 7
शुभ रंग- नारंगी
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अंक 2
मूलांक 2 वालों के लिए व्यापार और करियर के लिहाज से दिन अनुकूल रह सकता है। आपको अपने समय और क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना होगा। नौकरी या कारोबार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। मन में कुछ बातों को लेकर असमंजस बना रह सकता है, इसलिए दूसरों की सलाह लेने में संकोच न करें। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन सेहत के मामले में लापरवाही करने से बचें।
शुभ अंक- 52
शुभ रंग- सिल्वर
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अंक 3
आज मूलांक 3 के जातकों के लिए दिन सामान्य रहने के संकेत हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी खबर या नए अवसर की जानकारी मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है। दोस्तों के साथ पहले से बनाया गया कोई कार्यक्रम फिलहाल टालना पड़ सकता है। परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में बदलाव करें और जरूरी कामों को प्राथमिकता दें।
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- वायलेट
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अंक 4
मूलांक 4 वालों को आज अपने व्यवहार और बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें, क्योंकि छोटी सी बात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। व्यापार में सफलता पाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें। मन में किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें।
शुभ अंक- 10
शुभ रंग- ग्रे