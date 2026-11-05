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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 06 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 06 नवंबर: मूलांक 2, 6 और 9 वालों के जीवन में आएंगी खुशियां, जानें कैसा रहेगा दिन

Thu, 05 Nov 2026 02:45 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 05 Nov 2026 02:45 PM IST
सार

Ank Jyotish 06 November 2026: जानिए शुक्रवार को मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज आपका करियर, कारोबार, धन, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? साथ ही जानें आज का शुभ अंक, शुभ रंग और विशेष भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 06 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
06 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 06 November 2026: अंक ज्योतिष में अंकों का विशेष महत्व माना जाता है। जिस तरह ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भविष्य का आकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के मूलांक और उसके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। हर अंक का अपना एक विशेष स्वामी ग्रह होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन, स्वभाव, करियर, आर्थिक स्थिति और प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो अपना मूलांक जरूर जानें। इसके लिए अपनी जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर एक अंक प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म किसी महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1+5 = 6 होगा। आज के इस अंक ज्योतिष में जानिए मूलांक के लिए नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य का हाल। साथ ही जानें 6 नवंबर 2026 का आपका शुभ अंक, शुभ रंग और दिन को बेहतर बनाने के खास उपाय। आइए जानते हैं शुक्रवार का दैनिक अंक ज्योतिष और सभी 9 मूलांकों का भविष्यफल।


 
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 06 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज आपका आत्मविश्वास और मनोबल दोनों मजबूत रहेंगे। पहले लिया गया कोई फैसला आज आपके पक्ष में परिणाम दे सकता है। नौकरी और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के योग हैं। लोग आपकी बातों और सुझावों को महत्व देंगे। पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सरकारी कामकाज में भी प्रगति के संकेत हैं। बस अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें और अहंकार से दूरी रखें।

शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 3
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 06 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज आपका मन भावनाओं से प्रभावित रह सकता है, लेकिन आपकी संवेदनशीलता ही आपको दूसरों के करीब लाएगी। कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रिश्तों में चल रही दूरियों को कम करने के लिए आपको खुद पहल करनी पड़ सकती है। परिवार में किसी अच्छी खबर या छोटे आयोजन से खुशियों का माहौल बन सकता है। मानसिक तनाव से बचें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 06 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज आपका झुकाव धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों की ओर अधिक रहेगा। किसी गुरु, शिक्षक या बुजुर्ग का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सफलता मिलने पर भी विनम्रता बनाए रखें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 1
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दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज के दिन कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शुरुआत में ये बदलाव थोड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे। तकनीक, रिसर्च और नए प्रयोगों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। हर बात पर जरूरत से ज्यादा विचार करने से बचें। छोटे और समझदारी भरे फैसले आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8
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