अंक ज्योतिष 06 नवंबर: मूलांक 2, 6 और 9 वालों के जीवन में आएंगी खुशियां, जानें कैसा रहेगा दिन

Ank Jyotish 06 November 2026: अंक ज्योतिष में अंकों का विशेष महत्व माना जाता है। जिस तरह ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भविष्य का आकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के मूलांक और उसके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। हर अंक का अपना एक विशेष स्वामी ग्रह होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन, स्वभाव, करियर, आर्थिक स्थिति और प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो अपना मूलांक जरूर जानें। इसके लिए अपनी जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर एक अंक प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म किसी महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1+5 = 6 होगा। आज के इस अंक ज्योतिष में जानिए मूलांक के लिए नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य का हाल। साथ ही जानें 6 नवंबर 2026 का आपका शुभ अंक, शुभ रंग और दिन को बेहतर बनाने के खास उपाय। आइए जानते हैं शुक्रवार का दैनिक अंक ज्योतिष और सभी 9 मूलांकों का भविष्यफल।



