Ank Jyotish 07 November 2026: आज का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए नए बदलाव और अवसर लेकर आ सकता है, जबकि कुछ के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही जानें सभी मूलांकों के शुभ अंक, शुभ रंग और दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल।
आज का अंक ज्योतिष 07 नवंबर: किसी के लिए शुभ तो किसी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा दिन, जानें 1 से 9 तक का हाल
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 06 Nov 2026 04:20 PM IST
सार
Ank Jyotish 07 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज आपका करियर, कारोबार, धन, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? साथ ही जानें आज का शुभ अंक, शुभ रंग और विशेष भविष्यफल।
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