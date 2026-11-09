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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 10 नवंबर: मूलांक 2, 6 और 9 वालों की चमकेगी किस्मत, जानें आज का शुभ अंक और रंग

Mon, 09 Nov 2026 06:38 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली
ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 09 Nov 2026 06:38 PM IST
सार

आज 10 नवंबर 2026 को आपका मूलांक आपके लिए क्या संकेत दे रहा है? जानिए मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल। करियर, कारोबार, धन, प्रेम और सेहत के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन? साथ ही जानें आज का शुभ अंक और शुभ रंग।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
10 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : अमर उजाला

अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में संकेत देती है। हर मूलांक का अपना विशेष महत्व होता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे में 10 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, यह जानना दिलचस्प होगा। क्या आज आपकी नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे? क्या आर्थिक मामलों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है? प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी या पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं? विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए आज का दिन कौन-से नए अवसर लेकर आ सकता है? इसके अलावा सभी मूलांकों के लिए आज के शुभ अंक और शुभ रंग की जानकारी भी मिलेगी, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ कर सकें। तो आइए, जन्मतिथि के आधार पर जानते हैं 10 नवंबर 2026 का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल और देखते हैं कि मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज आपकी कल्पनाशक्ति और नए विचार आपको कामकाज में आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। अपनी बात दूसरों के सामने प्रभावशाली तरीके से रखने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए समय अनुकूल है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और नए कामों को पूरे उत्साह के साथ करें।

शुभ अंक- 4

शुभ रंग- केसरिया
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज का दिन पुराने रिश्तों में सुधार लाने और जरूरी फैसले लेने के लिए अच्छा रह सकता है। आपके मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। आर्थिक मामलों में कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें।

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- सफेद
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आज आप खुद को काफी उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी रचनात्मक सोच आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी। प्रेम जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है।

शुभ अंक- 7

शुभ रंग- गुलाबी
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दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज कामकाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिनके कारण आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि, धैर्य और समझदारी से काम लेने पर समस्याओं का हल मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और काम के तनाव को निजी जीवन पर हावी न होने दें।

शुभ अंक- 3

शुभ रंग- पीला
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