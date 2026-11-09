अंक ज्योतिष 10 नवंबर: मूलांक 2, 6 और 9 वालों की चमकेगी किस्मत, जानें आज का शुभ अंक और रंग

अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति की जन्मतिथि उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में संकेत देती है। हर मूलांक का अपना विशेष महत्व होता है और इसी के आधार पर व्यक्ति के जीवन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों का अनुमान लगाया जाता है। ऐसे में 10 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, यह जानना दिलचस्प होगा। क्या आज आपकी नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे? क्या आर्थिक मामलों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है? प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी या पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं? विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए आज का दिन कौन-से नए अवसर लेकर आ सकता है? इसके अलावा सभी मूलांकों के लिए आज के शुभ अंक और शुभ रंग की जानकारी भी मिलेगी, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ कर सकें। तो आइए, जन्मतिथि के आधार पर जानते हैं 10 नवंबर 2026 का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल और देखते हैं कि मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।