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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 8 नवंबर: मूलांक 2 और 3 वालों की चमकेगी किस्मत, जानें प्यार, पैसा और करियर का हाल

Sat, 07 Nov 2026 05:06 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 07 Nov 2026 05:06 PM IST
सार

08 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष पढ़ें। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या होगा शुभ अंक और किसे मिलेगा भाग्य का साथ।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
08 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Ank Jyotish 08 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसका मूलांक निकाला जाता है, जिसका संबंध उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में होने वाली घटनाओं से माना जाता है। हर मूलांक का अपना अलग महत्व होता है और ग्रहों के प्रभाव से इसके जातकों के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 08 नवंबर 2026 का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए सफलता, धन लाभ और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को अपने कामकाज और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों में आज का दिन कैसा रहने वाला है, यह जानना भी दिलचस्प होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज आपके मूलांक के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और कौन सा शुभ अंक आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज कार्यक्षेत्र में आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। अपनी समझदारी, आत्मविश्वास और सूझबूझ से आप हर काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।शुभ अंक - 10
शुभ रंग - केसरिया
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2

आज आप मानसिक तनाव और बेवजह की चिंताओं से राहत महसूस करेंगे। मनोरंजन, प्रेम और खुशियों से भरा दिन रहेगा। मनचाही चीज मिलने के योग हैं, लेकिन सफलता को स्थायी बनाने के लिए धैर्य और मेहनत जरूरी होगी।

शुभ अंक - 11
शुभ रंग - हल्का हरा
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में अच्छे लाभ के संकेत हैं। परिवार के बड़े बेटे का सहयोग आपके कारोबार को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। शेयर बाजार में निवेश के अवसर मिल सकते हैं। शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा।

शुभ अंक - 2
शुभ रंग - हरा
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 8 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4

आज कुछ पुरानी परेशानियां दोबारा सामने आ सकती हैं। कंप्यूटर, मशीनरी और तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों को अपने काम में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। खानपान में लापरवाही न करें, पेट या आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

शुभ अंक - 7
शुभ रंग - कत्थई
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