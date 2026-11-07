अंक ज्योतिष 8 नवंबर: मूलांक 2 और 3 वालों की चमकेगी किस्मत, जानें प्यार, पैसा और करियर का हाल

Ank Jyotish 08 November 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर उसका मूलांक निकाला जाता है, जिसका संबंध उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में होने वाली घटनाओं से माना जाता है। हर मूलांक का अपना अलग महत्व होता है और ग्रहों के प्रभाव से इसके जातकों के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 08 नवंबर 2026 का दिन कुछ मूलांक वालों के लिए सफलता, धन लाभ और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को अपने कामकाज और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों में आज का दिन कैसा रहने वाला है, यह जानना भी दिलचस्प होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज आपके मूलांक के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं और कौन सा शुभ अंक आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, तो आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।