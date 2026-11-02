अंक ज्योतिष 03 नवंबर: मूलांक 3 और 8 वालों को कारोबार में होगा लाभ, मूलांक 5 के अटके काम होंगे पूरे

1 of 10 03 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

03 November Numerology Prediction: अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि से निकले मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे में आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? किस मूलांक के लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है? किन लोगों के लिए प्रेम और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसे अपने फैसलों में सावधानी बरतनी होगी? आज कुछ लोगों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ जातकों को अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और सेहत के मामले में भी दिन के संकेत अलग-अलग हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 3 नवंबर का दिन आपके लिए शुभ रहेगा या आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहां पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल। साथ ही जानें अपना शुभ अंक और शुभ रंग।

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2 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

आज आपको कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार करना होगा। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। घर की जरूरतें पूरी न होने के कारण सदस्यों के बीच मतभेद होने की आशंका है। ऐसे में धैर्य बनाए रखें और छोटी बातों को विवाद का रूप न लेने दें। प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहने वाला है।

शुभ अंक- 9

शुभ रंग- केसरिया

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अंक 2

आज निवेश से जुड़े मामलों को लेकर मन में चिंता रह सकती है। नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यनीति को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। तकनीक और योजनाओं से जुड़े फैसले लेते समय सतर्कता बरतना जरूरी होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

शुभ अंक- 16

शुभ रंग- नीला

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अंक 3

आज का दिन आपके लिए कई अच्छी संभावनाएं लेकर आ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। वाहन खरीदने की इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। भाग्य का साथ मिलने से आपके कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं।

शुभ अंक- 40

शुभ रंग- लाल

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