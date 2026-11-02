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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 03 नवंबर: मूलांक 3 और 8 वालों को कारोबार में होगा लाभ, मूलांक 5 के अटके काम होंगे पूरे

Mon, 02 Nov 2026 03:57 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 02 Nov 2026 03:57 PM IST
सार

3 नवंबर 2026 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? जन्मतिथि के आधार पर जानें आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल। किस मूलांक के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, किसके लिए बनेंगे तरक्की के योग और किन लोगों को रहना होगा सतर्क? जानें मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक भविष्यफल, शुभ अंक और शुभ रंग।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
03 नवंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

03 November Numerology Prediction: अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि से निकले मूलांक के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे में आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? किस मूलांक के लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है? किन लोगों के लिए प्रेम और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसे अपने फैसलों में सावधानी बरतनी होगी? आज कुछ लोगों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ जातकों को अपनी योजनाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और सेहत के मामले में भी दिन के संकेत अलग-अलग हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 3 नवंबर का दिन आपके लिए शुभ रहेगा या आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहां पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल। साथ ही जानें अपना शुभ अंक और शुभ रंग।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपको कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार करना होगा। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। घर की जरूरतें पूरी न होने के कारण सदस्यों के बीच मतभेद होने की आशंका है। ऐसे में धैर्य बनाए रखें और छोटी बातों को विवाद का रूप न लेने दें। प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहने वाला है।
शुभ अंक- 9
शुभ रंग- केसरिया

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज निवेश से जुड़े मामलों को लेकर मन में चिंता रह सकती है। नौकरीपेशा लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यनीति को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। तकनीक और योजनाओं से जुड़े फैसले लेते समय सतर्कता बरतना जरूरी होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
शुभ अंक- 16
शुभ रंग- नीला

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज का दिन आपके लिए कई अच्छी संभावनाएं लेकर आ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। वाहन खरीदने की इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। भाग्य का साथ मिलने से आपके कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं।
शुभ अंक- 40
शुभ रंग- लाल

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 03 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक 4
आज कामकाज के सिलसिले में आपको लगातार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हालांकि, दिन का कुछ समय सोशल मीडिया पर भी बीत सकता है। कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए काम पर ध्यान केंद्रित रखें।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद

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