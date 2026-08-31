अंक ज्योतिष 01 सितंबर: मूलांक 7-9 वालों को संभलकर लेना होगा फैसला, बढ़ सकती है परेशानी

1 of 10 अंक ज्योतिष 01 सितंबर - फोटो : amar ujala

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Ank Jyotish 01 September 2026: सितंबर महीने का पहला दिन यानी 1 सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसका संकेत आपके जन्मांक यानी मूलांक से मिल सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कुछ मूलांक वाले जातकों के लिए करियर, नौकरी और कारोबार में तरक्की के नए अवसर बन सकते हैं। वहीं, कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के साथ रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी दिन कुछ मूलांक वालों के लिए खास रह सकता है। हालांकि, कुछ जातकों को बेवजह के खर्च, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। तो चलिए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 1 सितंबर 2026 का दिन कैसा रहेगा और किस मूलांक पर आज भाग्य मेहरबान रहेगा।

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अंक 1

आज आर्थिक मामलों से जुड़े फैसले लेने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। अपनी रोज की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करें। कुछ नया करने से मन को ताजगी मिलेगी और शारीरिक व मानसिक थकान भी कम होगी। आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।

शुभ अंक- 52

शुभ रंग- सिल्वर

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अंक 2

आज ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, जिनसे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है या आपका कीमती समय व्यर्थ हो सकता है। आपकी भावुकता और दरियादिली का कोई व्यक्ति गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसके इरादों और परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लें।

शुभ अंक- 22

शुभ रंग- ग्रे

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अंक 3

कारोबार से जुड़ी गतिविधियां आज सामान्य गति से चलेंगी। प्रोडक्शन में कमी आने के कारण थोड़ा तनाव हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले जातक अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। तय समय पर अपने टारगेट पूरे करने की कोशिश करें, वरना शिकायत की स्थिति बन सकती है।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- हरा

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