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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 1 नवंबर : मूलांक 2, 5 और 7 वालों को मिल सकते हैं अच्छे मौके, जानें सभी मूलांकों का हाल

Sat, 31 Oct 2026 04:24 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 31 Oct 2026 04:24 PM IST
सार

Aaj Ka Ank Jyotish: 01 नवंबर 2026 का अंक ज्योतिष जानें और समझें कि आज आपका मूलांक दिन को किस तरह प्रभावित कर सकता है। यहां पढ़ें सभी 1 से 9 तक के मूलांक वालों का भविष्यफल और जानें दिनभर के लिए शुभ अंक के संकेत।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
अंक ज्योतिषफल - फोटो : अमर उजाला AI
Ank Jyotish  01 November 2026: 01 नवंबर का दिन 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वालों के लिए कुछ अच्छा असर दिखाई दे सकता है। कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर और प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता हैं। वहीं कई तरह की चुनौतियां का सामना भी करना पड़ सकता है। नए काम की शुरुआत करने के लिए कुछ मूलांक वालों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है।
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala
अंक 1
नौकरीपेशा जातकों को कामकाज में आज के दिन बढ़िया परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा और सुखी रहेगा। 
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- पीला
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala
अंक 2
आज के दिन आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अधूरे कार्यों में गति आएगी और संपत्ति संबंधित का लाभ आपको मिलेगा। नौकरी में बड़ा बदलाव देखने को मिले सकता है। अचानक से जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 
शुभ अंक- 10
शुभ रंग- पीला
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala
अंक 3
आज के दिन आपको घर और कार्यक्षेत्र में बेहतर संतुलन बनाकर चलना होगा। आय में इजाफा हो सकता है लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। लेन-देन में सतर्कता बरतनी होगी।
शुभ अंक- 14
शुभ रंग- लाल
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 01 November 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala
अंक 4
आज का दिन आपके लिए सुखद और लाभकारी रहेगा। वैवाहिक जीवन में रिश्तों में मजबूती आएगी। आर्थिक मामलों में आपको सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। विदेश यात्रा के योग हैं। 
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
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