अंक ज्योतिष 1 नवंबर : मूलांक 2, 5 और 7 वालों को मिल सकते हैं अच्छे मौके, जानें सभी मूलांकों का हाल

1 of 10 अंक ज्योतिषफल - फोटो : अमर उजाला AI







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Ank Jyotish 01 November 2026: 01 नवंबर का दिन 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वालों के लिए कुछ अच्छा असर दिखाई दे सकता है। कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर और प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता हैं। वहीं कई तरह की चुनौतियां का सामना भी करना पड़ सकता है। नए काम की शुरुआत करने के लिए कुछ मूलांक वालों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। 01 नवंबर का दिन 1 से लेकर 9 तक के मूलांक वालों के लिए कुछ अच्छा असर दिखाई दे सकता है। कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर और प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता हैं। वहीं कई तरह की चुनौतियां का सामना भी करना पड़ सकता है। नए काम की शुरुआत करने के लिए कुछ मूलांक वालों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है।

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2 of 10 दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1

नौकरीपेशा जातकों को कामकाज में आज के दिन बढ़िया परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा और सुखी रहेगा।

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- पीला

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अंक 2

आज के दिन आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अधूरे कार्यों में गति आएगी और संपत्ति संबंधित का लाभ आपको मिलेगा। नौकरी में बड़ा बदलाव देखने को मिले सकता है। अचानक से जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

शुभ अंक- 10

शुभ रंग- पीला

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अंक 3

आज के दिन आपको घर और कार्यक्षेत्र में बेहतर संतुलन बनाकर चलना होगा। आय में इजाफा हो सकता है लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। लेन-देन में सतर्कता बरतनी होगी।

शुभ अंक- 14

शुभ रंग- लाल

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