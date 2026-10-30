अंक ज्योतिष 31 अक्तूबर: मूलांक 1 वालों की आज बढ़ सकती हैं परेशानियां, जानें आपके लिए कैसा रहेगा पूरा दिन

1 of 10 Aaj Ka Ank Jyotish - फोटो : अमर उजाला

Ank Jyotish 31 October 2026: आज का दिन 1 से 9 तक के सभी मूलांक वालों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आ सकता है। कुछ जातकों को सफलता और नए अवसर मिलेंगे, तो कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, कुछ मूलांक के जातक नई शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा।

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अंक 1

आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी परेशानी लेकर आ सकता है। व्यवसाय में छोटी-सी चूक भी परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप हर काम सतर्कता और सावधानी के साथ करें। वहीं, रिश्तों में तनाव कुछ बढ़ता हुआ महसूस होगा।

शुभ अंक- 21

शुभ रंग- लाल

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अंक 2

दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुखद माहौल बना रहेगा। व्यापार में सफलता से जुड़े सभी प्रयासों का फल मिलेगा। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से संपर्क बढ़ सकता है। वहीं, आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे आपकी कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है।

शुभ अंक- 15

शुभ रंग- गुलाबी

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अंक 3

अपनों का प्रेम और सहयोग भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाला है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी जुटाना फायदेमंद रहेगा। वहीं, व्यापार में धैर्य और संयम बनाए रखें। इसके अलावा करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं।

शुभ अंक- 31

शुभ रंग- केसरिया

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