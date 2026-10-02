उमरिया: सलखनिया में खेतों तक पहुंचा 20 हाथियों का झुंड, चार घंटे की मशक्कत के बाद जंगल लौटा दल

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों से जंगली हाथियों के गांवों और खेतों के नजदीक पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार रात करीब 20 जंगली हाथियों का झुंड सलखनिया के जंगल से निकलकर गांव से लगे खेतों तक पहुंच गया। झुंड में छोटे हाथी भी शामिल थे। हाथियों के खेतों में पहुंचने की सूचना मिलते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर वापस भेजने का अभियान शुरू किया।

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