उमरिया: देवगवां फाटक पर थमी रफ्तार, नौरोजाबाद से जोहिला पुल तक वाहनों का महाजाम

उमरिया जिले के नौरोजाबाद क्षेत्र में रविवार शाम देवगवां रेलवे फाटक पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रेलवे फाटक के पास एक वाहन खराब होने के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई और देखते ही देखते दोनों दिशाओं में वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक ओर नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन तक तो दूसरी ओर जाम के जोहिला पुल तक पहुंचने की जानकारी सामने आई।

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