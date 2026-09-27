उमरिया: देवगवां फाटक पर थमी रफ्तार, नौरोजाबाद से जोहिला पुल तक वाहनों का महाजाम
उमरिया के नौरोजाबाद क्षेत्र में रविवार शाम देवगवां रेलवे फाटक के पास वाहन खराब होने से लंबा जाम लग गया। दोनों दिशाओं में वाहनों की कतार नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन और जोहिला पुल तक पहुंचने की जानकारी है। करीब दो से तीन किलोमीटर लंबे जाम से वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी हुई।
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उमरिया जिले के नौरोजाबाद क्षेत्र में रविवार शाम देवगवां रेलवे फाटक पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रेलवे फाटक के पास एक वाहन खराब होने के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई और देखते ही देखते दोनों दिशाओं में वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक ओर नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन तक तो दूसरी ओर जाम के जोहिला पुल तक पहुंचने की जानकारी सामने आई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देवगवां रेलवे फाटक के पास अचानक एक वाहन खराब हो गया। सड़क पर वाहन के खड़े होने से पहले से चल रहा यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की कतार बढ़ती चली गई। कुछ ही देर में फाटक के दोनों ओर वाहनों का दबाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर यातायात रेंगने की स्थिति में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि नौरोजाबाद स्टेशन से देवगवां रेलवे फाटक की ओर आने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी रही। वहीं दूसरी दिशा में जाम जोहिला पुल तक पहुंचने की खबर है। दोनों तरफ करीब दो से तीन किलोमीटर से अधिक लंबा जाम बताए जाने से वाहन चालकों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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चंद मिनट का सफर, घंटों जैसी परेशानी
जाम में फंसे वाहन चालक बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते दिखाई दिए। कई लोगों को थोड़ी दूरी तय करने के लिए भी काफी समय तक इंतजार करना पड़ा। सड़क पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण स्थिति और विकट होती गई। छोटे वाहनों के साथ भारी वाहन भी जाम में फंस गए, जिससे सड़क पर आवाजाही और मुश्किल हो गई। देवगवां रेलवे फाटक क्षेत्र में जाम की स्थिति कोई नई समस्या नहीं है। रेलवे फाटक बंद होने अथवा किसी वाहन के खराब हो जाने जैसी परिस्थितियों में यहां यातायात तेजी से प्रभावित होता है। रविवार शाम वाहन खराब होने के बाद बनी स्थिति ने एक बार फिर इस मार्ग पर यातायात प्रबंधन और वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत को सामने ला दिया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि फाटक के आसपास यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसी वाहन के खराब होने या रेलवे फाटक बंद होने पर लंबा जाम लगने की स्थिति बन जाती है। रविवार को भी यही स्थिति देखने को मिली, जहां नौरोजाबाद स्टेशन से लेकर जोहिला पुल तक वाहन कतार में खड़े नजर आए।