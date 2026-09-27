फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Massive Traffic Jam at Devgaon Railway Crossing, Long Queues Stretch to Johila Bridge

उमरिया: देवगवां फाटक पर थमी रफ्तार, नौरोजाबाद से जोहिला पुल तक वाहनों का महाजाम

Sun, 27 Sep 2026 09:40 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Sun, 27 Sep 2026 09:40 PM IST
सार

उमरिया के नौरोजाबाद क्षेत्र में रविवार शाम देवगवां रेलवे फाटक के पास वाहन खराब होने से लंबा जाम लग गया। दोनों दिशाओं में वाहनों की कतार नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन और जोहिला पुल तक पहुंचने की जानकारी है। करीब दो से तीन किलोमीटर लंबे जाम से वाहन चालकों और यात्रियों को परेशानी हुई। 

विज्ञापन
Massive Traffic Jam at Devgaon Railway Crossing, Long Queues Stretch to Johila Bridge
नौरोजाबाद से जोहिला पुल तक जाम ही जाम - फोटो : credit

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उमरिया जिले के नौरोजाबाद क्षेत्र में रविवार शाम देवगवां रेलवे फाटक पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रेलवे फाटक के पास एक वाहन खराब होने के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई और देखते ही देखते दोनों दिशाओं में वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक ओर नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन तक तो दूसरी ओर जाम के जोहिला पुल तक पहुंचने की जानकारी सामने आई।

विज्ञापन


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देवगवां रेलवे फाटक के पास अचानक एक वाहन खराब हो गया। सड़क पर वाहन के खड़े होने से पहले से चल रहा यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की कतार बढ़ती चली गई। कुछ ही देर में फाटक के दोनों ओर वाहनों का दबाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर यातायात रेंगने की स्थिति में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि नौरोजाबाद स्टेशन से देवगवां रेलवे फाटक की ओर आने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी रही। वहीं दूसरी दिशा में जाम जोहिला पुल तक पहुंचने की खबर है। दोनों तरफ करीब दो से तीन किलोमीटर से अधिक लंबा जाम बताए जाने से वाहन चालकों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- इंदौर: शादी के चार माह बाद युवक ने दे दी जान, सुसाइड नोट में बताई पत्नी के अफेयर की वजह
विज्ञापन
विज्ञापन


चंद मिनट का सफर, घंटों जैसी परेशानी
जाम में फंसे वाहन चालक बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते दिखाई दिए। कई लोगों को थोड़ी दूरी तय करने के लिए भी काफी समय तक इंतजार करना पड़ा। सड़क पर लगातार वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण स्थिति और विकट होती गई। छोटे वाहनों के साथ भारी वाहन भी जाम में फंस गए, जिससे सड़क पर आवाजाही और मुश्किल हो गई। देवगवां रेलवे फाटक क्षेत्र में जाम की स्थिति कोई नई समस्या नहीं है। रेलवे फाटक बंद होने अथवा किसी वाहन के खराब हो जाने जैसी परिस्थितियों में यहां यातायात तेजी से प्रभावित होता है। रविवार शाम वाहन खराब होने के बाद बनी स्थिति ने एक बार फिर इस मार्ग पर यातायात प्रबंधन और वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत को सामने ला दिया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि फाटक के आसपास यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसी वाहन के खराब होने या रेलवे फाटक बंद होने पर लंबा जाम लगने की स्थिति बन जाती है। रविवार को भी यही स्थिति देखने को मिली, जहां नौरोजाबाद स्टेशन से लेकर जोहिला पुल तक वाहन कतार में खड़े नजर आए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed