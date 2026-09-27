हैवानियत: लोग रोकते रहे पर वो मारता रहा, भरे बाजार लोहे के पाइप मार-मारकर ले ली युवक की जान; खौफनाक मंजर

सागर जिले के मकरोनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैराडाइज होटल के सामने रविवार को एक दर्दनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां दिनदहाड़े एक युवक की निर्मम तरीके से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

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