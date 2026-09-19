उमरिया: पेट्रोल के लिए छोड़ी बाइक, लौटकर देखा तो गायब; नौरोजाबाद पुलिस ने चोरी का खुलासा कर आरोपी दबोचा

उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार, मामले में आरोपी से पूछताछ के बाद चोरी की घटना का खुलासा हुआ। आरोपी को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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मामला ग्राम कलौनी हाई स्कूल के पास का है। पुलिस के मुताबिक, 17 अगस्त 2026 की शाम फरियादी विष्णु बैगा मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। फरियादी ने मोटरसाइकिल ग्राम कलौनी हाई स्कूल के पास खड़ी की और पेट्रोल लेने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटा तो मौके से उसकी मोटरसाइकिल गायब थी।आसपास तलाश करने और लोगों से जानकारी लेने के बावजूद मोटरसाइकिल का पता नहीं चला। इसके बाद फरियादी ने 19 अगस्त को नौरोजाबाद थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 341/26 दर्ज करते हुए धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला कायम किया और जांच शुरू कर दी।मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने चोरी गई मोटरसाइकिल और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों और चोरी की बाइक के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो टीम को महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी गई मोटरसाइकिल संदेही अमर सिंह के पास देखी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने संदेही के संबंध में तस्दीक की और उससे पूछताछ की।पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान संदेही अमर सिंह ने मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फरियादी की चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक उमरिया विजय भगवानी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा के निर्देशन में नौरोजाबाद थाना पुलिस टीम द्वारा की गई। चोरी की घटना के बाद लगातार की गई पूछताछ, मुखबिर तंत्र से मिली सूचना और पुलिस की तस्दीक के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का दावा किया गया है। पुलिस द्वारा बरामद मोटरसाइकिल को मामले की विवेचना में शामिल किया गया है।