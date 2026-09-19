फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bike Stolen While Owner Went for Fuel, Police Arrest Suspect

उमरिया: पेट्रोल के लिए छोड़ी बाइक, लौटकर देखा तो गायब; नौरोजाबाद पुलिस ने चोरी का खुलासा कर आरोपी दबोचा

Sat, 19 Sep 2026 08:55 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 08:55 PM IST
सार

नौरोजाबाद के कलौनी हाई स्कूल के पास पेट्रोल लेने गए युवक की खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच और मुखबिर तंत्र के जरिए संदेही अमर सिंह तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली।

विज्ञापन
Bike Stolen While Owner Went for Fuel, Police Arrest Suspect
पुलिस ने चोरी का खुलासा कर आरोपी दबोचा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार, मामले में आरोपी से पूछताछ के बाद चोरी की घटना का खुलासा हुआ। आरोपी को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

विज्ञापन


मामला ग्राम कलौनी हाई स्कूल के पास का है। पुलिस के मुताबिक, 17 अगस्त 2026 की शाम फरियादी विष्णु बैगा मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। फरियादी ने मोटरसाइकिल ग्राम कलौनी हाई स्कूल के पास खड़ी की और पेट्रोल लेने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटा तो मौके से उसकी मोटरसाइकिल गायब थी।
विज्ञापन


आसपास तलाश करने और लोगों से जानकारी लेने के बावजूद मोटरसाइकिल का पता नहीं चला। इसके बाद फरियादी ने 19 अगस्त को नौरोजाबाद थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 341/26 दर्ज करते हुए धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला कायम किया और जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: 'भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था का खामियाजा बच्चे भुगत रहे', राहुल के भाषण की पांच बड़ी बातें

घटनास्थल के आसपास शुरू हुई पूछताछ
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने चोरी गई मोटरसाइकिल और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों और चोरी की बाइक के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।

पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो टीम को महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी गई मोटरसाइकिल संदेही अमर सिंह के पास देखी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने संदेही के संबंध में तस्दीक की और उससे पूछताछ की।


पूछताछ के बाद बाइक बरामद
पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान संदेही अमर सिंह ने मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फरियादी की चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक उमरिया विजय भगवानी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा के निर्देशन में नौरोजाबाद थाना पुलिस टीम द्वारा की गई। चोरी की घटना के बाद लगातार की गई पूछताछ, मुखबिर तंत्र से मिली सूचना और पुलिस की तस्दीक के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का दावा किया गया है। पुलिस द्वारा बरामद मोटरसाइकिल को मामले की विवेचना में शामिल किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed