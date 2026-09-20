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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bandhavgarh Tiger Reserve Begins Tourist Vehicle Inspection Ahead of New Safari Season

उमरिया: जंगल सफारी पर जाने वाली जिप्सियों की शुरू हुई पड़ताल, बांधवगढ़ में पहले दिन 124 वाहनों की जांच

Sun, 20 Sep 2026 01:13 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Sun, 20 Sep 2026 01:13 PM IST
सार

रिजर्व में पर्यटक वाहनों की आवाजाही सीधे पर्यटन व्यवस्था और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी है। ऐसे में प्रबंधन द्वारा वाहनों के संचालन को निर्धारित नियमों के अनुरूप रखने पर जोर दिया जा रहा है।

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Bandhavgarh Tiger Reserve Begins Tourist Vehicle Inspection Ahead of New Safari Season
जिप्सियों की पड़ताल करते कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आगामी पर्यटन सत्र शुरू होने से पहले पर्यटक वाहनों की जांच और पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। रिजर्व प्रबंधन द्वारा वाहनों के दस्तावेजों के साथ उनकी तकनीकी और पर्यावरणीय स्थिति की जांच की जा रही है। पहले दिन कुल 124 पर्यटक वाहनों की जांच एवं पंजीकरण की कार्रवाई पूरी की गई।

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पर्यटक वाहनों की जांच और पंजीकरण के लिए गठित समिति की अध्यक्षता सहायक संचालक, ताला द्वारा की गई। इस दौरान ताला परिक्षेत्र अधिकारी, पर्यटन तथा धमोखर परिक्षेत्र अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। समिति द्वारा निर्धारित नियमों और मापदंडों के आधार पर वाहनों की जांच की गई।
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दस्तावेजों की भी हो रही पड़ताल
जांच प्रक्रिया के दौरान पर्यटक वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही वाहनों की निर्धारित तकनीकी स्थिति, पर्यावरणीय मानकों और पर्यटन प्रयोजन के लिए जरूरी अन्य मापदंडों की भी जांच की गई।
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प्रबंधन के अनुसार, निर्धारित नियमों के तहत वर्ष 2020 के बाद से संबंधित एवं निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले BS-4 श्रेणी के वाहनों का ही पंजीकरण किया जा रहा है। इसका मतलब है कि केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले वाहन ही आगामी पर्यटन सत्र में पंजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।

मानक पूरे नहीं करने वाले वाहनों पर रोक
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। वाहन संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित मानकों को पूरा करना भी जरूरी होगा।

रिजर्व में पर्यटक वाहनों की आवाजाही सीधे पर्यटन व्यवस्था और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी है। ऐसे में प्रबंधन द्वारा वाहनों के संचालन को निर्धारित नियमों के अनुरूप रखने पर जोर दिया जा रहा है। वाहन जांच की प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटन क्षेत्र में संचालित वाहनों से संबंधित आवश्यक मानकों का पालन हो।


21 सितंबर तक जारी रहेगी जांच
पर्यटक वाहनों की जांच एवं पंजीकरण की प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। प्रबंधन ने संबंधित वाहन स्वामियों से निर्धारित समयावधि के भीतर अपने वाहनों को आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित मानकों के साथ प्रस्तुत करने की अपील की है।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अनुसार, पर्यटकों की सुविधा, वन्यजीव संरक्षण और जिम्मेदार एवं सतत पर्यटन को ध्यान में रखते हुए पर्यटक वाहनों के संचालन में निर्धारित नियमों का पालन प्राथमिकता से कराया जा रहा है। आगामी पर्यटन सत्र में सफारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए वाहनों के पंजीकरण से पहले उनकी जांच की जा रही है।

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