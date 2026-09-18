बांधवगढ़: क्यों हो रही हाथियों की शाही खातिरदारी की तैयारी? परासी गेट पर होने वाली पिकनिक में ये भी खास

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर साल होने वाली हाथियों की वार्षिक पिकनिक इस बार नए स्थान पर आयोजित की जाएगी। वर्षों से ताला गेट क्षेत्र में होने वाला यह आयोजन अब धमोखर बफर क्षेत्र के परासी गेट में होगा। पांच दिवसीय आयोजन 24 से 28 सितंबर तक चलेगा। पिकनिक को लेकर टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

विज्ञापन