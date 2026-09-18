सम्मान: मनोविकास समिति को मिला विघ्नहर्ता अवॉर्ड, कृष्णागुरु बोले-सेवा करने वाले ही समाज के साक्षात विघ्नहर्ता

गणेश आरती की पावन पंक्तियों को समाजसेवा के मानवीय धरातल पर उतारने की अनूठी पहल के तहत मनोविकास समिति को विघ्नहर्ता अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। समिति की ओर से फादर मैथ्यू ने यह सम्मान ग्रहण किया। वर्तमान में मनोविकास समिति से जुड़े 40 से अधिक समर्पित शिक्षक बौद्धिक दिव्यांग एवं विशेष बच्चों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आत्मविश्वास देकर उनका जीवन संवारने में जुटे हैं।

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