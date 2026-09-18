मेयर को रथ से उतारा: नितिन नवीन के रोड शो में रथ से उतारे गए महापौर ने दिया अल्टीमेटम, अपमान पर कही ये बात

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड-शो के दौरान महापौर मुकेश टटवाल को रथ से उतारने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस अपमान से आहत महापौर टटवाल ने अब खुलकर विरोध का ऐलान कर दिया है। महापौर ने 20 सितंबर को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक फ्रीगंज स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मौन बैठकर विरोध प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया है। टटवाल ने कहा, मैं बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने बैठकर अपमान सहन करने की शक्ति मांगूंगा। क्योंकि महापौर पद को लेकर लगातार अवहेलना और अपमान की घटनाएं हो रही हैं। इस अपमान के बावजूद भी मैं जनता के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं, बस यही मेरी कामना है।