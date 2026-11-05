बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व: एक सदी का इंतजार खत्म, बांधवगढ़ के जंगलों में फिर बसने लगा बारहसिंगा का संसार

बांधवगढ़ के जंगलों में करीब एक शताब्दी पहले कभी बारहसिंगों की मौजूदगी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यह खूबसूरत वन्यजीव यहां से विलुप्त हो गया। जंगलों की इस खोई हुई विरासत को दोबारा बसाने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। मध्यप्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा की बांधवगढ़ में वापसी वन्यजीव संरक्षण की बड़ी उपलब्धि बन गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व से वर्ष 2023 और 2024 में लाए गए कुल 48 बारहसिंगों से शुरू हुआ अभियान अब रंग दिखाने लगा है। मई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 65 पहुंच गई है।

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