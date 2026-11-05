उज्जैन: टहलने निकले एसडीएम को बाइक ने मारी जोरदार टक्कर, आंख के ऊपर की हड्डी में फ्रैक्चर; अस्पताल में भर्ती

उदयन मार्ग पर देर रात हुए सड़क हादसे में एसडीएम लक्ष्मीनारायण गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। रात के खाने के बाद रोज की तरह टहलने निकले थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा रात करीब साढ़े 10 बजे हुआ।

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