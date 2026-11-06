उज्जैन: कलेक्ट्रेट में फफक-फफक कर रोई पीड़िता, बोली- अब बच्चों के साथ जहर खाकर मर जाऊं क्या?

उज्जैन में जनसुनवाई के दौरान एक महिला अपनी परेशानी बताते हुए फफक-फफक कर रो पड़ी। दो बच्चों की मां न्याय की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। उसने अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि वह इतनी परेशान हो चुकी है कि अब जीने का मन नहीं करता। महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुर ने रिटायरमेंट के बाद उससे गलत मांग की थी। इस मामले में उसने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला कलेक्टर से मिलकर ससुराल में रहने के लिए जगह दिलाने की मांग करना चाहती थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद उसने जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों को आवेदन देकर अपनी समस्या बताई। महिला के मुताबिक, वह अपने पति और दो बच्चों के साथ फिलहाल खंडेलवाल नगर में किराए के मकान में रह रही है। मकान मालिक अब मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं। पति की आमदनी इतनी नहीं है कि घर का खर्च चलाने के साथ किराया भी दे सकें।

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