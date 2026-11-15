उज्जैन: रात को चुराई बाइक, सुबह पुलिस ने निकाल दिया जुलूस! कान पकड़कर बोला चोर- माफ कर दो, अब चोरी नहीं करूंगा

शहर में बाइक चोरी के एक मामले में महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी दोनों कान पकड़कर लोगों से माफी मांगता और आगे चोरी नहीं करने की बात कहता नजर आया।

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