इंदौर-भोपाल रोड पर हादसा: अज्ञात कार की टक्कर से महिला की मौत, डेढ़ साल का मासूम घायल; हाईवे पर लगा जाम

इंदौर-भोपाल रोड पर जॉन डियर कंपनी के सामने रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भोपाल से इंदौर की ओर जा रहे बाइक सवार परिवार को पीछे से आ रही अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति और डेढ़ साल का मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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