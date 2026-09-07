फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Uma Bharti Offers Prayers at Mahakal Temple in Ujjain, Lauds CM Mohan Yadav for Scrapping Land Pooling

उज्जैन पहुंचीं उमा भारती: महाकाल के दर्शन किए, सिंहस्थ की तैयारियों और सागर शराब कांड पर क्या-क्या बोलीं?

Mon, 07 Sep 2026 04:44 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Mon, 07 Sep 2026 04:44 PM IST
सार

उमा भारती ने उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद मंदिर व्यवस्था और सिंहस्थ तैयारियों की सराहना की। उन्होंने किसानों को स्थायी मुआवजा देने, युवाओं पर आपत्तिजनक बयानबाजी से बचने और सागर जहरीली शराब कांड रोकने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

विज्ञापन
Uma Bharti Offers Prayers at Mahakal Temple in Ujjain, Lauds CM Mohan Yadav for Scrapping Land Pooling
उमा भारती ने किए बाबा महाकाल के दर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोमवार को उज्जैन पहुंचीं। उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन-पूजन किए। इसके बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं, आगामी सिंहस्थ की तैयारियों, किसानों के मुद्दे, राजनीतिक बयानबाजी और सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर अपनी बात रखी।

विज्ञापन

उमा भारती ने महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी वह यहां आती हैं, व्यवस्थाएं पहले से बेहतर नजर आती हैं। हालांकि, उन्होंने पूर्व में नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान हुए हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था के आगे प्रशासन की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसे में प्रशासन को श्रद्धालुओं की संख्या का सटीक अनुमान लगाकर उसी के अनुसार व्यवस्था और योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति न हो।

विज्ञापन


सिंहस्थ की तैयारियों और किसानों पर बोलीं
सिंहस्थ की तैयारियों पर संतोष जताते हुए उमा भारती ने किसानों के हित में लैंड पूलिंग योजना हटाने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन पर उन्नत खेती करते हैं, इसलिए उनकी जमीन जाने से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने हरिद्वार और प्रयागराज की तर्ज पर सुझाव दिया कि मुख्य मेला क्षेत्र में आने वाली किसानों की जमीन के बदले उन्हें एकमुश्त और स्थायी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इससे किसान दूसरी जगह जमीन लेकर आसानी से पुनर्वास कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: दिल्ली पीजी हादसे में एमपी के छात्र की मौत: कटनी से पढ़ने गया था अक्षत, इमारत हादसे ने छीन ली जिंदगी; कोहराम


'कॉकरोच' वाले बयान पर जताई आपत्ति
राजनीतिक बयानबाजी के सवाल पर उमा भारती ने प्रख्यात कवि कुमार विश्वास के 'कॉकरोच' वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने युवाओं के लिए इस तरह की भाषा को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच सिस्टम की गंदगी से पैदा होते हैं। उन्हें चप्पल या दवा से मारने के बजाय सिस्टम की गंदगी को खत्म करने की जरूरत है। उमा भारती ने युवाओं के आक्रोश को समझने और धैर्य रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतांत्रिक उदारता की भी तारीफ की।

सागर शराब कांड पर जताया दुख
सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों पर उमा भारती ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं शराब के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए केवल पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सरपंच से लेकर सांसद तक सभी जनप्रतिनिधियों को इस मामले में सजग रहना होगा। इसके साथ ही समाज को भी अवैध शराब के खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed