उज्जैन पहुंचीं उमा भारती: महाकाल के दर्शन किए, सिंहस्थ की तैयारियों और सागर शराब कांड पर क्या-क्या बोलीं?

मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोमवार को उज्जैन पहुंचीं। उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन-पूजन किए। इसके बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं, आगामी सिंहस्थ की तैयारियों, किसानों के मुद्दे, राजनीतिक बयानबाजी और सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर अपनी बात रखी।

उमा भारती ने महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी वह यहां आती हैं, व्यवस्थाएं पहले से बेहतर नजर आती हैं। हालांकि, उन्होंने पूर्व में नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान हुए हादसे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था के आगे प्रशासन की भी अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसे में प्रशासन को श्रद्धालुओं की संख्या का सटीक अनुमान लगाकर उसी के अनुसार व्यवस्था और योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति न हो।

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सिंहस्थ की तैयारियों पर संतोष जताते हुए उमा भारती ने किसानों के हित में लैंड पूलिंग योजना हटाने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन पर उन्नत खेती करते हैं, इसलिए उनकी जमीन जाने से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने हरिद्वार और प्रयागराज की तर्ज पर सुझाव दिया कि मुख्य मेला क्षेत्र में आने वाली किसानों की जमीन के बदले उन्हें एकमुश्त और स्थायी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इससे किसान दूसरी जगह जमीन लेकर आसानी से पुनर्वास कर सकेंगे।राजनीतिक बयानबाजी के सवाल पर उमा भारती ने प्रख्यात कवि कुमार विश्वास के 'कॉकरोच' वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने युवाओं के लिए इस तरह की भाषा को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच सिस्टम की गंदगी से पैदा होते हैं। उन्हें चप्पल या दवा से मारने के बजाय सिस्टम की गंदगी को खत्म करने की जरूरत है। उमा भारती ने युवाओं के आक्रोश को समझने और धैर्य रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतांत्रिक उदारता की भी तारीफ की।सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों पर उमा भारती ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं शराब के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए केवल पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सरपंच से लेकर सांसद तक सभी जनप्रतिनिधियों को इस मामले में सजग रहना होगा। इसके साथ ही समाज को भी अवैध शराब के खिलाफ जागरूक होना पड़ेगा।