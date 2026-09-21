भिंड: दोस्त ने पार्टी के बहाने बुलाया, शराब पिलाई फिर चलते ट्रक के सामने दिया धक्का, हादसे की साजिश बेनकाब

दोस्ती की आड़ में युवक की हत्या कर उसे सड़क हादसा दिखाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक युवक धर्मवीर नरवरिया को उसके दोस्त राहुल भदौरिया ने पार्टी के बहाने बुलाकर शराब पिलाई और फिर बाइक से हाईवे पर ले जाकर चलते ट्रक के सामने धक्का दे दिया। ट्रक की चपेट में आने से धर्मवीर की मौके पर ही मौत हो गई। शव बुरी तरह कुचल जाने के कारण उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। शुरुआत में मामला सड़क हादसा माना गया लेकिन होटल की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच के बाद पुलिस को हत्या के सुराग मिले। पुलिस ने राहुल भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस को सितंबर में अमलेड़ी तिराहे के आगे ग्वालियर रोड पर एक युवक का बुरी तरह कुचला हुआ शव मिला था। चेहरा क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। बरोही पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। शरीर पर बने टैटू और कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान पुरा निवासी धर्मवीर नरवरिया के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने यह पता लगाना शुरू किया कि धर्मवीर आखिरी बार किसके साथ था और घटना से पहले वह कहां गया था। इसी दौरान जांच में उसका दोस्त राहुल भदौरिया पुलिस के संदेह के दायरे में आया।पुलिस के मुताबिक धर्मवीर और राहुल पहले से दोस्त थे और रक्षाबंधन के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके अलावा राहुल की महिला मित्र के साथ धर्मवीर की बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी दोनों के बीच तनाव था। पुलिस के अनुसार इसी रंजिश के चलते राहुल ने धर्मवीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस का कहना है कि राहुल ने दोस्ती का भरोसा कायम रखते हुए धर्मवीर को पार्टी के बहाने होटल बुलाया। दोनों ने वहां शराब पी और खाना खाया। इसके बाद राहुल धर्मवीर को अपनी बाइक पर बैठाकर हाईवे की ओर ले गया और वारदात को अंजाम दिया।धर्मवीर के परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह राहुल के साथ घर से निकला था। इसके बाद पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में दोनों साथ दिखाई दिए। होटल के वेटर ने भी पुलिस को बताया कि दोनों साथ होटल आए थे और साथ ही वहां से निकले थे।थाना प्रभारी अतुल भदौरिया ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने राहुल के मोबाइल और उसके संपर्कों की जांच शुरू की। मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की पड़ताल में पृथ्वीपुरा क्षेत्र की लोकेशन सामने आई। पुलिस ने इसे घटना के घटनाक्रम से जोड़कर आगे जांच की।इसके बाद पुलिस ने राहुल भदौरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक उपलब्ध साक्ष्यों के संबंध में पूछताछ करने पर राहुल ने हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस का दावा है कि राहुल ने बताया कि होटल में पार्टी के बाद वह धर्मवीर को बाइक से हाईवे पर ले गया था। वहां बातचीत के बहाने बाइक रुकवाई और धर्मवीर को सामने से आ रहे ट्रक के सामने धक्का दे दिया। पुलिस के अनुसार ट्रक की चपेट में आने से धर्मवीर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद राहुल शव को सड़क पर छोड़कर वहां से चला गया, ताकि घटना सड़क हादसे जैसी लगे। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है।