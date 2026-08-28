हॉर्न बजाने को लेकर विवाद: बदमाशों ने चाकू गोदकर ट्रैक्टर एजेंसी मालिक को उतारा मौत के घाट, दो दोस्त घायल
उज्जैन के माधव नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 8-9 बदमाशों ने ट्रैक्टर एजेंसी मालिक यश मित्तल की चाकू मारकर हत्या कर दी। हमले में उनके दो दोस्त भी घायल हुए। पुलिस ने चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है।
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उज्जैन स्थित माधव नगर थाना क्षेत्र के दमदमा मोड़ पर देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रास्ते से गाड़ी हटाने और हॉर्न बजाने के मामूली विवाद में 8-9 बदमाशों ने 27 वर्षीय ट्रैक्टर एजेंसी मालिक यश मित्तल की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस हमले में यश के दो दोस्त भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
मूल रूप से तराना के रहने वाले और वर्तमान में ऋषि नगर एक्सटेंशन में अपने माता-पिता के साथ रह रहे यश मित्तल (27) चिमनगंज मंडी में ट्रैक्टर का शोरूम चलाते थे। गुरुवार देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच यश अपने दोस्त अभय व्यास और मंगल के साथ कार से जा रहे थे। दमदमा मोड़ के पास जिला पंचायत कार्यालय के समीप कुछ युवक रास्ते में अपने वाहन खड़े किए हुए थे। रास्ता न मिलने पर यश और उनके दोस्तों ने हॉर्न बजाया, जिसको लेकर वहां मौजूद युवकों से कहासुनी हो गई।
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तीन घंटे बाद मिला शव
विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने तीनों दोस्तों पर चाकुओं से हमला कर दिया। बदमाशों ने यश को घेरकर उनके सीने, पेट और पैर पर कई वार किए। हमलावर यश को वारदात स्थल से करीब 50 मीटर दूर खींचकर ले गए। जान बचाकर भागे अभय और मंगल की पीठ पर भी चाकू से वार किए गए थे, जिन्होंने किसी तरह पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही माधव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब तीन घंटे की तलाश के बाद सुबह 5 बजे पुलिस को जिला पंचायत कार्यालय के सामने यश का शव मिला। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
यह हुई पुलिस कार्रवाई
माधव नगर थाना प्रभारी (टीआई) गजेंद्र पचौरिया के अनुसार, शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आयुष शर्मा, विजय सिंह ठाकुर, विशाल ठाकुर, आकाश, करण, सागर और शेंटू समेत अन्य के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।