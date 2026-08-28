हॉर्न बजाने को लेकर विवाद: बदमाशों ने चाकू गोदकर ट्रैक्टर एजेंसी मालिक को उतारा मौत के घाट, दो दोस्त घायल

उज्जैन स्थित माधव नगर थाना क्षेत्र के दमदमा मोड़ पर देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रास्ते से गाड़ी हटाने और हॉर्न बजाने के मामूली विवाद में 8-9 बदमाशों ने 27 वर्षीय ट्रैक्टर एजेंसी मालिक यश मित्तल की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस हमले में यश के दो दोस्त भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन