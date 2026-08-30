महाकाल की सवारी: भादौ की पहली सवारी में 84 महादेव की अनोखी झांकी, कल भव्य रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे बाबा

राजाधिराज भगवान श्री महाकालेश्वर की भादौ माह की पहली और इस वर्ष की क्रम अनुसार पांचवीं भव्य सवारी सोमवार को धूमधाम से निकाली जाएगी। इस बार की सवारी की सबसे खास बात इसकी थीम है, जिसमें महाकाल बाबा के साथ उज्जैन के पौराणिक '84 महादेव' की भव्य झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

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