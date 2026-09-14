उज्जैन में स्वाइन फ्लू का कहर: 75 वर्षीय महिला ने दम तोड़ा, महीनेभर में 14 पॉजिटिव मरीज मिले, अब तक दो की मौत

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सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल ने बताया कि स्वाइन फ्लू से उज्जैन शहर में यह दूसरी मौत है। अलखनंदा नगर निवासी 75 वर्षीय महिला को तबीयत खराब होने पर 1 सितंबर को इंदौर रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर स्वाइन फ्लू की जांच कराई गई।महिला का सैंपल आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद महिला को अवंति अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर उपचार दिया गया और पुष्टि होने के बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। 11 सितंबर की रात करीब पौने 12 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।सीएमएचओ के अनुसार महिला से 1 से 11 सितंबर के बीच अस्पताल में मिलने परिवार के सदस्य पहुंचे थे। घर पर भी परिवार के चार सदस्य उनके संपर्क में रहे थे। संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के सदस्यों के साथ आसपास के 14 घरों में रहने वाले 57 लोगों का सर्वे किया। सर्वे के दौरान किसी भी व्यक्ति में सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और लक्षण दिखाई देने पर जांच कराने की सलाह दी है।इससे पहले 19 अगस्त को उज्जैन के ऋषिनगर निवासी एक महिला की भी स्वाइन फ्लू से मौत हुई थी। उन्हें पहले उज्जैन के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से हालत गंभीर होने पर इंदौर रैफर किया गया था। इंदौर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले एक माह में जिले में स्वाइन फ्लू के कुल 14 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से दो मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 मरीज स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं। सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल के अनुसार वर्तमान में जिले में स्वाइन फ्लू का कोई सक्रिय पॉजिटिव मरीज नहीं है।