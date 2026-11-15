हादसा: विदिशा में पुतला दहन की आग बुझाने गया जवान खुद झुलसा, अस्पताल पहुंचे एसपी; कांग्रेसियों पर केस दर्ज

प्रदर्शन के दौरान जरा सी लापरवाही कई बार बड़ा हादसा बन जाती है। ऐसा ही कुछ विदिशा शहर के व्यस्ततम पीतल मिल चौराहे पर हुआ, जहां कांग्रेस पार्टी के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान आग बुझाने का प्रयास कर रहा एक पुलिसकर्मी खुद आग की चपेट में आ गया। हादसे में जवान का हाथ गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

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