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हादसा: विदिशा में पुतला दहन की आग बुझाने गया जवान खुद झुलसा, अस्पताल पहुंचे एसपी; कांग्रेसियों पर केस दर्ज

Sun, 15 Nov 2026 09:00 PM IST
विदिशा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विदिशा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विदिशा Published by: विदिशा ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 09:00 PM IST
सार

विदिशा के पीतल मिल चौराहे पर कांग्रेस के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान आग बुझाने की कोशिश में एक पुलिसकर्मी का हाथ झुलस गया। घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी रोहित काशवानी ने अस्पताल पहुंचकर उसका हाल जाना। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। 

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In Vidisha, a soldier who went to extinguish the effigy burning fire got burnt himself
पुतला दहन पर पुलिसकर्मी का हाथ झुलसा

विस्तार
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प्रदर्शन के दौरान जरा सी लापरवाही कई बार बड़ा हादसा बन जाती है। ऐसा ही कुछ विदिशा शहर के व्यस्ततम पीतल मिल चौराहे पर हुआ, जहां कांग्रेस पार्टी के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान आग बुझाने का प्रयास कर रहा एक पुलिसकर्मी खुद आग की चपेट में आ गया। हादसे में जवान का हाथ गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी खुद अस्पताल पहुंचे और घायल जवान का हालचाल जाना। वहीं पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।
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जानकारी के अनुसार, शहर के पीतल मिल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह चौराहा शहर का सबसे व्यस्त चौराहा माना जाता है। यहां से दिनभर हजारों वाहन गुजरते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को समझा रहे थे कि पुतला दहन शांतिपूर्ण तरीके से करें, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। लेकिन प्रदर्शन के दौरान जैसे ही पुतले में आग लगाई गई, आग की लपटें तेज हो गईं। पुतले में पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया।

पुतले की आग को बढ़ता देख वहां तैनात एक पुलिसकर्मी ने मानवता के नाते आग बुझाने का प्रयास किया। वह चाहता था कि आग फैलकर किसी और को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन इसी दौरान आग की लपटें उसके हाथ पर आ गईं। जवान का हाथ गंभीर रूप से झुलस गया। वह दर्द से कराह उठा। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तुरंत उसे संभाला और जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। बताया जा रहा है कि जवान के हाथ में गहरे जख्म आए हैं, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है।

घटना की सूचना मिलते ही विदिशा एसपी रोहित काशवानी तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल जवान से मुलाकात की और उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। एसपी ने डॉक्टरों से भी बात की और जवान के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान घायल हुए जवान को हरसंभव मदद दी जाएगी। विभाग उसके साथ खड़ा है। एसपी के अस्पताल पहुंचने से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा। उन्होंने कहा कि हमारा जवान अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी करता है। उसके साथ हुआ हादसा दुखद है।


इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी आग बुझाते वक्त झुलसे हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति या निर्धारित नियमों का पालन किए बिना पुतला दहन करना गैरकानूनी है। इससे आम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए पुलिस ने इस मामले में कड़ा कदम उठाते हुए प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वे अपनी मांगों को लेकर पुतला दहन कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। फिलहाल, घायल पुलिसकर्मी का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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